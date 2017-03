Análisis de personaje: Honoka Kousaka

Los artículos de análisis de personajes de “Love Live!” fueron publicados originalmente en la página de Facebook de Proyecto Sugoi.

Honoka Kousaka, líder de μ’s, se caracteriza por su energía, su optimismo y su disposición a tomar riesgos. Asimismo, su persistencia –que bordea con la obstinación– puede considerarse como su mayor cualidad, aunque esta juega en su contra en la primera mitad del anime, y le provoca una gran decepción cuando su objetivo parece inalcanzable. Para ilustrar esto tenemos el capítulo once de la primera temporada, en el cual Honoka, por no conocer sus límites, llega a la fatiga y se desmaya en un concierto realizado en su colegio. Por un tiempo la frustración la invade, pero este evento le ayuda a madurar, y evoluciona de aquella insistencia egoísta e inmadura a una perseverancia que será clave para el éxito de μ’s.

Al ser Honoka la líder de la banda, es quien posee la mayor cantidad de solos, y es quien más veces aparece como centro en las canciones grupales. De esta manera, canciones de μ’s donde ella es el centro son: Bokura no LIVE Kimi to no LIFE”, “Snow halation”, “Mogyutto “love” de Sekkin Chuu!”, “Bokura wa Ima no Naka de”, “Kitto Seishun ga Kikoeru”, “No brand girls”, “START: DASH!!”, “Paradise Live”, “Sore wa Bokutachi no Kiseki”, “Donna Toki mo Zutto”, Yume no Tobira”, “KiRa-KiRa Sensation!”, “Happy maker!”, “Soshite Saigo no Page ni wa”, “Dreamin’ Go! Go!!”, “Mi wa Mu’sic no Mi”, “Super LOVE=Super LIVE!”, “SUNNY DAY SONG”, “Bokutachi wa Hitotsu no Hikari”, “HEART to HEART!” y “Korekara”. Canciones en las cuales es centro de Printemps son: “Pue girls project”, “WAO-WAO Powerful day” y “CheerDay CheerGirl!”. Y sus solos son: “Someday of my life”, “Ai wa Taiyou Ja Nai?”, “Mou Hitori Ja Nai yo”, “Yume Naki Yume wa Yume ja nai” y “Shiawase Iki no SMILING!”.

La canción que retrataría mejor las cualidades de Honoka como líder sería “Someday of my life”. Antes de analizar la canción, es importante tomar en cuenta la siguiente frase, dicha por la seiyuu durante el concierto en Saitama Super Arena:

It’s a song filled with feelings for precious friends as well as our beloved Otonokizaka High School (Emi Nitta en “μ’s Go→Go! LoveLive! 2015 ~Dream Sensation!~: The Trajectory of μ’s Music”)

A través de un análisis paratextual -en literatura, consiste en el análisis de una obra a través de los diversos elementos que la conforman, como: carátula, dedicatoria y resumen- vemos que, más que una canción dirigida a un ser amado, está dirigida a las miembros de μ’s. De esta manera, la intención de la “voz poética” -el “personaje” de la canción- es transmitir un amor profundo y desinteresado hacia todas las personas, especialmente a sus amigas, en lugar de una atracción sexual o romántica dirigida hacia una sola persona. La canción señala la experiencia de estas chicas como idols, y si bien la “voz” desearía que ese momento durara para siempre, demuestra madurez al aceptar la finitud de este, y fortaleza al reconocer en algún momento ella y sus amigas se separarán. Pese a la realidad de la separación, la experiencia quedará en sus corazones, y la amistad perdurará.

Otra de las cualidades de líder en Honoka es el deseo de ayudar al “otro” -aquel personaje anónimo hacia el cual la “voz poética” se dirige; puede ser un ser amado, un amigo o el mismo oyente-, de apoyarlo y no abandonarlo. Honoka, como la líder que unifica con su carisma y perseverancia a μ’s, también es reflejada en “Mou Hitori Ja Nai yo”. En esta canción se muestra en la “voz” un “principio unificador”, es decir, un deseo de que el “otro” se abra a los demás y se libere de su angustia. Invita a dejar la soledad y a abrirse a los demás, como sucedió en la serie cuando invitó a Maki (la chica más inteligente de primer año, pero que evitaba interactuar con las demás) y a Nico (cuyo sueño fue formar una banda de idols junto con sus compañeras de clase, pero una a una se retiraron hasta que quedó Nico sola) a unirse como idols. Y es que el amor unificador de este personaje es lo que permite que la dinámica de μ’s funcione: con nueve miembros, cuyas personalidades varían una de otra, es ella quien permite que los personajes congenien. Por otra parte, canciones como “Ai wa Taiyou Ja Nai?” “Shiawase Iki no SMILING!” y “Yume Naki Yume wa Yume ja nai” resaltan el carácter optimista y despreocupado de Honoka. En ellas se transmite un deseo por que el día a día se viva con intensidad y alegría, así como dejar de lado las preocupaciones, pues estas no permiten alcanzar la meta. El egoísmo de Honoka que vimos en la primera temporada es dejado de lado, ya que la “voz” no solo vela por su deseo de obtener el éxito, sino también ayuda al “otro” para alcanzarlo.

En conclusión, la energía y optimismo de Honoka se transmiten en sus canciones, y sería el rasgo que aporta a las canciones en Printemps. Asimismo, representaría un “principio unificador”, ya que gracias a ella personalidades incompatibles puedan armonizar; logra unir a jóvenes de distintas edades para salvar a su escuela; permite que μ’s mantenga equilibrio como grupo. Finalmente, habría que preguntarse qué tan transgresora es la figura de Honoka en la sociedad japonesa, donde la edad suele ser un factor clave para puestos de liderazgo. Ella, pese a ser una alumna de segundo año, demuestra que vale más la iniciativa, perseverancia y creatividad para inspirar a las personas. Sin embargo, no olvida el trabajo en equipo junto con alumnas de tercer año (hacia las cuales demuestra respeto) y con las de primer año (a las cuales inspira y les enseña a valorar las habilidades que tienen).

Una pequeña lista de mis canciones favoritas de Honoka (sin un orden en específico):

1) Someday of my life

2) Mou Hitori Ja Nai yo

3) Ai wa Taiyou Ja Nai?

4) Snow Halation

5) Mogyutto “love” de Sekkin Chuu!

6) Kitto Seishun ga Kikoeru

7) Bokutachi wa Hitotsu no Hikari