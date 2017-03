Análisis de personajes: Kotori Minami

Los artículos de análisis de personajes de “Love Live!” fueron publicados originalmente en la página de Facebook de Proyecto Sugoi.

Kotori Minami se caracteriza por su sentido de la moda, su carácter despistado e indeciso, y por considerar siempre los sentimientos de sus amigas, aunque en ocasiones reprima los suyos. En el anime y en la novela encontramos una diferencia sustancial en la representación del personaje.

En el anime, vemos un personaje que se deja influenciar rápidamente por las decisiones de Honoka, quien posee hasta la mitad de la serie un carácter egoísta. Sin embargo, esto cambia en tres momentos cruciales. El primero es cuando las chicas de μ’s descubren que Kotori es la famosa maid de Akihabara, “Minalinsky”. En este momento es que de desarrolla cierta independencia en Kotori al momento de tomar decisiones, ya que, sin consultar a Honoka o Umi – e incluso a espaldas de su madre, la directora de Otonokizaka–, decide trabajar en un maid café. El segundo momento es cuando decide quedarse con las demás chicas para cumplir su sueño de rescatar la escuela y posponer un viaje de estudios al extranjero. Sin embargo, el momento donde apreciamos un verdadero crecimiento en el personaje es en el capítulo nueve de la segunda temporada, cuando Kotori anima a Honoka y Umi para caminar al escenario donde se darían las preliminares del concurso Love Live!, pese a la fuerte tormenta. Con ello, vemos que su inseguridad -la cual no tiene una base en el anime- fue superada.

Diferente es en el School Idol Diary, donde vemos un personaje cuya inseguridad y fragilidad tienen como base un mal congénito. En las primeras páginas se presenta al lector a una joven delicada, que en lugar de ser tranquila y con un comportamiento impecable, le gusta hacer cosplay y le fascinan las school idols. Es amiga de infancia de Honoka y Umi, y si bien no ha crecido con ellas (a diferencia del anime donde Kotori es amiga de Honoka porque sus mamás se conocen desde que son estudiantes en Otonokizaka), tienen un vínculo muy estrecho. Asimismo, sus dos padres trabajan y, a diferencia de Umi y Honoka, vive en la parte moderna de la ciudad. Esta amistad tiene un paralelo con Akihabara, en la cual coexisten lo antiguo y lo último en tecnología. Y pese a no tener una familia tradicional que corre el riesgo de perder una tradición, ni haber nacido en la zona más antigua de la ciudad, siente un vínculo especial con su colegio y la zona donde este se ubica, por lo que desea protegerlos.

En comparación al anime, se muestra un crecimiento del personaje a temprana edad: en el momento en el que conoce a Honoka y Umi. De una niña frágil, incómoda con su cuerpo por haber nacido con rodillas débiles y tener problemas para caminar –razón por la cual tuvieron que operarla a los cinco años–, aprende a aceptar las cicatrices en su cuerpo y las relaciona con momentos felices junto con sus mejores amigas de infancia. Esto se da gracias a un encuentro que tuvo con Umi luego de su visita al hospital. En este momento Umi descubre en la rodilla izquierda de Kotori una cicatriz, producto de una operación. Ante ello, Kotori le revela a Umi el problema con el que nació, siendo ella la primera persona con la cual es honesta, y en lugar de ser tratada con lástima, Umi le da ánimos y le ofrece ir juntas al colegio en las mañanas, pese a una vivir lejos de la otra. A ellas se sumaría Honoka, quien también ayuda a Kotori a aceptar cualquier marca en su cuerpo. Con ellas aprenderá a ser fiel a sí misma y no tener miedo. Es gracias a ellas que Kotori se une a μ’s, y da todo de sí en los entrenamientos y las presentaciones.

Con la voz de la seiyuu Uchida Aya, las canciones que representan a Kotori son “Spicaterrible”, del single “Kotori Lovin’ you”, y “Blueberry♥Train” del álbum “Kokuhaku Biyori, desu!”. Y como centro la encontramos en canciones como “Baby maybe Koi no Button”, “Wonderful Rush” (en cuyo PV ella es el centro luego de haber ganado una votación entre los fans), “Wonder zone”, “Puwa Puwa-O!”, “Nightingale Love Song”, y, como caso excepcional –pues Honoka era el centro original de esta canción, pero en los conciertos pasó a serlo la seiyuu de Kotori–, “Sweet&Sweet holiday”.

Son dos las canciones que mejor representan a Kotori. La primera sería Wonder zone, y representaría el proceso de madurez en Kotori. Para ello, hay que recordar que esta canción nace en el capítulo nueve de la primera temporada, donde descubren ella trabaja, por iniciativa propia, en un maid café. La letra nos narra sobre una “voz” optimista que prefiere mirar el mañana y que desea brindar ánimos al “otro”, el cual, más que un ser amado, se trata de un amigo o una amiga:

Wonder sign

A future leading to warm joy

I want to feel it together, You’re my friend

I’ll get going warmly with you, Hurry up

Let’s firmly start an ambitious dream

Lo que más llama la atención de la “voz” en esta canción es el deseo por ser más fuerte con el fin de seguir caminando junto al “otro”, seguirle el ritmo:

Wonder zone

A future where I can become strong

Let’s look for it together, I’m OK!

I was strongly called to you and I came running

Without a doubt an ambitious dream is beginning

Nos presenta la canción, entonces, una “voz poética” consciente de su debilidad, pero con un deseo por madurar, por crecer. Además, este deseo de ser más fuerte para caminar junto al “otro” se relaciona al problema congénito del cual se recuperó Kotori, y que solo nos explican en la novela.

La segundo es Spicaterrible, el cual muestra un carácter indeciso y dependiente en la “voz”. En un rápido análisis sobre la música y el ritmo, encontramos angustia y conflicto, los cuales se muestran a través de un ritmo acelerado y la presencia, en momentos, de instrumentos que pueden contrastar entre sí, como la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. En este caso, la “voz poética” asevera que su presente y su futuro pertenecen solamente al ser amado. Y pese a este fuerte deseo por estar con la persona querida, le resulta terrible pensar en esta como pareja. La imagen del péndulo parece ser la más representativa en este solo, ya que representa la fluctuación del sentimiento. Una vez más, encontramos una “voz” consciente de sus defectos: le es difícil hablar sobre sus sentimientos, pues siente miedo en expresarlos. Mas el final de la canción nos presenta algo interesante: un deseo por cambiar; de ser más valiente, de tal forma que pueda expresar lo que siente, sin paralizarse por su indecisión.

El carácter distraído de Kotori podemos apreciarlo en el PV Wonderful Rush, y canciones que muestran su carácter romántico y soñador son: Nightingale Love Song, Puwa Puwa-O!, sweet&sweet holiday, Baby maybe Koi no Button y Blueberry♥Train. Estas nos narran sobre una “voz” que se enamora, pero en ocasiones se muestra dependiente. Teme a la soledad y está al borde de las lágrimas cuando no está junto con un ser que la apoye, sea el ser amado o una amiga. Y sin embargo, pese a esta inseguridad, es consciente de su debilidad y sus sentimientos, mas su incapacidad de concretar lo que sienta y piensa en palabras resultan su mayor obstáculo, el cual solo parece solucionarse si el “otro” se percata de los sentimientos de la “voz”.

En conclusión, si bien el anime presenta a Kotori como un personaje soñador e inseguro, la novela muestra el trasfondo de esta inseguridad. Asimismo, demuestra que el personaje no es tan inocente como el anime demuestra, ya que la novela se centra en la subjetividad de cada personaje. Sin embargo, lo que caracterizaría a Kotori tanto en la novela como en el anime es el deseo por superarse y cambiar; crecer y ser capaz de mostrar sus sentimientos. Finalmente, Kotori sería uno de los primeros personajes vinculados a lo “moderno” que, gracias a su amistad con Honoka y Umi, desarrolla una fascinación por la “tradición” y el pasado. Es gracias a esta amistad que desea proteger la zona más antigua de Tokio, y que esta pueda convivir en armonía con los distritos más modernos de la capital.

Las canciones que mejor representarían a Kotori son:

1) Wonder zone

2) Spicaterrible

3) Nightingale Love Song

4) Wonderful Rush