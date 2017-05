Asian Kung-fu Generation en Lima

La banda de rock anunció su gira ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2015「Wonder Future」– Latin America con la cual visitarán cuatro ciudades de América Latina.

Según su pagina web las fechas y países donde se presentaran sera el siguiente:

◆ 7/2 (sun) Teragram Ballroom, Los Angeles, USA

◆ 7/8 (sat) · 9 (sun) Transamerica Expo Center, Sao Paulo, Brazil <EVENT>

◆ 7/12 (wed) Barranco, Lima, Peru

◆ 7/14 (fri) Plaza Condesa, Mexico DF.

◆ 7/16 (sun) Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza, Brazil <EVENT>

Yamato Perú, organizadora del evento, recordó a los fanáticos de Asian Kung-Fu Generation a través de su página de Facebook que las entradas que se pondrán a la venta para el show serán hasta agotar stock.

Recordemos que la pre-venta fue todo un éxito así que no dudamos que las entradas regulares se agotaran en poco tiempo por lo que recomendamos ir comprándolas para no dejarnos tentar por los revendedores que siempre están al acecho.

ASIAN KUNG-FU GENERATION también lanzará un nuevo álbum el 27 de mayo. El álbum se titula Wonder Future y fue grabado en el Studio 606, el estudio privado de la banda Foo Fighters en Los Ángeles, Estados Unidos. Wonder Future será lanzado en tres versiones e incluirá once canciones en total, incluyendo las canciones lanzadas anteriormente: Easter, Planet of the Apes y Standard. La edición limitada con DVD además contendrá los vídeos musicales de Easter y Standard así como un documental de la grabación del álbum

A continuación ponemos el precio de las entradas regulares:

– Zona General: s/100 + Comisión (Aprox.e s/8)

– Zona VIP: s/220 + Comisión (Aprox. s/15)