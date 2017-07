Asian Kung-Fu Generation Lima, Peru 2017 – Preguntas Frecuentes

Sobre las entradas:

Podrán encontrar toda la información en el enlace que publicamos anteriormente: bit.ly/Entradas_Ajikan. Ese es el único enlace en donde se actualiza toda la información sobre las entradas y sus respectivos puntos de venta. Cualquier consulta adicional, nos pueden escribir vía inbox.

Sobre los teloneros:

No habrá teloneros. El concierto será únicamente de Asian Kung-Fu Generation.

Sobre el concierto:

Fecha: Miércoles 12 de Julio del 2017

Hora

7:00 PM – Inicio del Meet & Greet

8:00 PM – Ingreso de Zonas VIP y General

9:00 PM – Inicio del concierto

*Habrá media hora de tolerancia para el ingreso al concierto. Pasada la media hora ya no se permitirá el ingreso. Favor de tomar sus precauciones.

Lugar: Barranco Arena – Catalino Miranda 154, Barranco. Referencia: Estación Las Flores del Metropolitano y Plaza Vea de Cortijo.

Sobre el merchandising:

En los próximos días se dará mayor información.

Preguntas Frecuentes:

1. Quiero comprar una entrada en Zona VIP o Combo Ajikan. ¿Dónde se encuentran a la venta?

Dichas entradas se encuentran agotadas. Solo hay disponible Zona General.

2. ¿Cómo será la prioridad de ingreso u orden de ubicación?

Primero ingresarán los que tengan entrada al M&G y se quedarán dentro del recinto. Luego ingresará VIP y finalmente ingresarán los que tengan entrada General.

3. ¿Pueden asistir menores de edad al concierto?

La edad mínima para ingresar al concierto es de 12 años. Además, todo menor de edad debe ingresar con un adulto responsable y ambos deberán ingresar con el mismo tipo de entradas. Se estará solicitando DNI al momento de ingreso.

4. ¿Aún hay entradas?

Sí. Hay entradas en Zona General disponibles. Puedes adquirirlas en los módulos de Tu Entrada a s/ 108. En caso se agoten, lo estaremos anunciando vía Facebook y Twitter, mientras tanto, puedes ir a comprarlas.

5. ¿Cómo llego a Barranco Arena?

Puedes tomar el metropolitano y bajarte en la Estación Las Flores (Entre 28 de Julio y Balta). También puedes ver el croquis del lugar aquí: bit.ly/BarrancoArena

6. ¿El merchandising estará disponible para todos? ¿O solo para los que tengan M&G?

Los stands de merchandising estarán a la disposición de todos y durante todo el concierto. Sin embargo, recuerda que como los que cuenten con entrada al M&G serán los primeros en ingresar, también serán los primeros en comprar.

7. ¿Cuándo anunciarán el setlist del concierto?

Nosotros no estaremos anunciando el setlist, por lo que si quieren saber cuáles serán las posibles canciones que toquen en Lima, les recomendamos seguir el tour en los países previos.

8. ¿Puedo ingresar con mochila al concierto? ¿Habrá dónde guardar nuestras cosas?

Pueden ingresar con mochila, pero recuerden que no habrá guardianía. Cada asistente es responsable de sus pertenencias. Les recomendamos ser precavidos y no llevar cosas de valor.

9. ¿Habrá zona de discapacitados?

Sí. Por favor, escríbannos vía inbox porque el día del concierto tendremos una zona para ustedes y queremos tenerlos ubicados desde ya.

10. Quiero tomar fotos del concierto, ¿puedo llevar mi cámara?

No. Como sabrán, las grandes bandas japonesas son bastante exigentes con el tema de las cámaras. Es por este motivo que todo tipo de fotos y/o grabaciones con cámaras digitales, semi profesionales y profesionales están completamente prohibidas a menos de que sean prensa acreditada e identificada del evento. En caso de encontrar a algún fan con una cámara, se le retirará del recinto sin lugar a reclamo ni devolución de dinero. Solo se aceptará teléfonos celulares. Por respeto a la banda, pedimos que se concentren en disfrutar del evento y no en tomar fotos puesto que es bastante común en las bandas japonesas que si ven esa actitud, se sientan incómodas y no se lleven una buena imagen del país, o en el peor de los casos, no quieran volver o acorten el setlist.

11. A parte de las cámaras, ¿qué más está prohibido el día del concierto?

Al igual que en todos los conciertos, lo que está prohibido es: comidas y bebidas, objetos punzo-cortantes o que puedan dañar a otras personas durante el concierto, ingreso de alcohol o sustancias nocivas.

12. Quiero darle regalos a los miembros de la banda. ¿Puedo dárselos durante el M&G?

Al ingreso del recinto habrá una zona señalizada para dejar los regalos a los miembros de la banda. Por un tema de orden, no se estará dando regalos durante el M&G. Les recomendamos que no sean objetos grandes o pesados pues le será difícil a los miembros trasladarlo.