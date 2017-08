Aquella canción que oímos en los avances de “En este rincón del mundo”

Una de las cosas que uno puede descubrir al toparse con las primeras promociones de “Kono Sekai no Katasumi ni” (En este rincón del mundo), la película de Sunao Katabuchi y Studio MAPPA, es una voz que nos lleva suavemente por las letras de una hermosa y nostálgica canción, “Kanashikute Yarikirenai” (Insoportablemente triste).

Aquella voz es de kotringo, una artista japonesa nacida en 1978 y natural de Osaka, que no sólo interpreta la canción y que llena el ambiente de cierta melancolía, sino que también es la encargada de la banda sonora. Como es de suponer, este es su nombre artístico y nace de la conjunción de la palabra japonesa para ‘ave’ (kotori) y ‘manzana’ (ringo), por lo que también puede hallársele como kotoringo. Su nombre real es Rieko Miyoshi y desde joven mostró disposición musical, lo que la llevó a estudiar fuera de Japón a la Berklee College of Music en Boston, Massachusetts. Allí conoció en profundidad el jazz y dominó el piano; su talento fue inmediatamente reconocido. De regreso a Japón, el envío de un demo en 2005 a una estación radial que llegó a escuchar el afamado Ryuichi Sakamoto, músico y compositor de bandas sonoras inolvidables, marcó el inicio de una serie de publicaciones, entre singles y álbumes, que no se han detenido hasta el día de hoy, así como un par de colaboraciones de ambos en la elaboración de los tracks del largometraje de ficción “Atarashii kutsu wo kawanakucha” (Necesito comprar zapatos nuevos) y el documental “Light Up Nippon” (Enciéndete, Japón), ambos en 2012.

Para cuando llegó a componer el soundtrack de En este rincón del mundo, kotringo ya había tenido experiencias en el mundo de la animación como haber musicalizado en el 2010 un cortometraje de Tetsuro Kodama, “Kumma no Gakkou: Jackie to Katie” (Escuela de osos: Jackie y Katie), en la que presta también su voz para la narración; o encargarse de la música de la serie de televisión “Koufuku Graffiti” (2015). Pero la conexión con la película de MAPPA se daría antes, cuando una canción compuesta e interpretada por ella, “Kodomo no sekai” (Mundo infantil), fuera utilizada como cierre de la película “Mai Mai Miracle” (2009), el segundo largometraje de Katabuchi.

Pero volviendo a lo que oímos en el tráiler: aunque kotringo es una artista que se desenvuelve bien en la composición, arreglo y escritura de canciones, esta no es de su autoría, al menos no en cuanto a música y letra. “Kanashikute Yarikirenai” es una canción que empezó a sonar en Japón en los años sesenta y fue creada por la banda “The Folk Crusaders”. Los «cruzados» eran un grupo de jóvenes universitarios que se juntaron en 1965 y que alcanzaron la fama justo cuando habían decidido separarse un par de años después. En ese momento, quedaban tres miembros activos: Osamu Kitayama, Kazuhiko Kato y Yoshio Hiranuma. Los dos primeros se reunirían nuevamente, años después, en una presentación especial al lado de Konosuke Sakazaki, otro reconocido artista folk que guardaba admiración por la banda.

El video a continuación los muestra interpretando “Kanashikute Yarikirenai” y es un fragmento del concierto que ofrecieron el 17 de noviembre del 2002 en el NHK Hall titulado “Shin Kessei Kinen Kaisan Ongaku Kai”. Orden: Osamu Kitayama (izquierda), Konosuke Sakazaki (centro), y Kazuhiko Kato (derecha).



Desde su salida, la popularidad de la “Kanashikute…” hizo que tuviera múltiples versiones de distintos artistas hasta llegar a la de kotringo. Sin duda, una canción que el público japonés recuerda y que posiblemente haya sido escogida para avivar ese sentimiento nostálgico que provoca un tiempo y un lugar que sólo podemos recuperar a través del arte. Falta comprobar si la película misma lo logra también (por los comentarios de diversas fuentes, parece que sí).

“Kanashikute Yarikirenai” (Insoportablemente triste) 胸にしみる空のかがやき

Mune ni shimiru sora no kagayaki

Los rayos de luz del cielo se clavan en mi pecho 今日も遠く ながめ涙をながす

Kyou mo tooku nagame namida wo nagasu

Hoy también, la vista de la lejanía me hace derramar lágrimas 悲しくて 悲しくて とてもやりきれない

Kanashikute kanashikute totemo yarikirenai

Es triste, tan triste, totalmente insoportable このやるせないモヤモヤをだれかに告げようか

Kono yarusenai MOYAMOYA wo dareka ni tsuge you ka

¿Debería contarle a alguien de esta miserable melancolía? 白い雲は 流れ流れて

Shiroi kumo wa nagare nagarete

Las blancas nubes se dejan llevar por la corriente 今日も夢はもつれ わびしくゆれる

Kyou mo yume wa motsure wabishiku yureru

Hoy también, mis sueños se enredarán y sacudirán desdichadamente 悲しくて 悲しくて とてもやりきれない

Kanashikute kanashikute totemo yarikirenai

Es triste, tan triste, totalmente insoportable この限りないむなしさの 救いはないだろうか

Kono kagirinai munashisa no sukui wa nai darou ka

¿No hay alivio para este infinito vacío? 深い森の みどりにだかれ

Fukai mori no midori ni dakare

Abrazada por el verdor de lo profundo del bosque 今日も風の唄に しみじみ嘆く

Kyou mo kaze no uta ni shimijimi nageku

Hoy también, me lamento profundamente con la canción del viento 悲しくて 悲しくて とてもやりきれない

Kanashikute kanashikute totemo yarikirenai

Es triste, tan triste, totalmente insoportable このもえたぎる苦しさは 明日も続くのか

Kono moetagiru kurushisa wa ashita mo tsudzuku no ka

¿Mañana continuará también este desbordante dolor?

En este rincón del mundo llega a Latinoamérica a través de la distribuidora Arcade Media y se exhibirá este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto (2017) en 10 complejos de Cineplanet en Lima. Más información y preventa en la web de Cineplanet Perú: www.cineplanet.com.pe/pelicula/en-este-rincón-del-mundo