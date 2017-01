Dragon Ball: 1ra Esfera

Un niño, siete esferas y las peripecias para conseguirlas. Sobre esas tres premisas bastante simples, Akira Toriyama construyó un monumental edificio de 42 volúmenes de manga y más de 250 episodios televisados, amén de una veintena de ediciones especiales para el cine, el video y la televisión, sin contar toda la mercadería asociada (calendarios, afiches, tarjetas, libros, brazaletes, modelos, llaveros, colirios, rompecabezas, papel membretado y un larguísimo etcétera). Ello no habría sido posible sin la riqueza de personajes que hizo a la historia de Dragonball atractiva desde el primer momento. Pero no nos dejemos engañar por las apariencias: la complejidad que desarrolla la trama a medida que avanza es cada vez mayor, y la saga completa abarca varias generaciones. En esta ocasión, tocaremos los puntos fundamentales de los primeros 16 volúmenes recopilatorios del manga.

El inicio

La historia comienza en una forma tan simple que es difícil anticipar la complejidad que obtendría. En un país muy parecido a China, en las montañas, vivía un solitario muchachito con cola de mono cuyo nombre era Son Goku. Sumamente fuerte, conseguía su alimento de la misma naturaleza y no tenía contacto con ser humano alguno. Toda la aventura comienza, no muy auspiciosamente, cuando Buruma (Bulma), una chica aventurera de 16 años, casi atropella a Goku, quien volvía luego de una exitosa pesca. Luego de una serie de malentendidos, llegan a la casa de Goku, en donde, cuidadosamente conservada en un pequeño altar, estaba una de las legendarias dragonball (esferas del dragón), precisamente lo que estaba buscando Bulma. Resulta que ella se había topado con la leyenda en uno de sus viajes y estaba decidida a juntar las 7 esferas, las cuales, una vez reunidas, permitirían llamar a Shenron el dragón, que podría cumplir cualquier deseo, pero sólo uno. Para este fin, desarrolló un poderoso radar portátil con el cual podía definir con exactitud la posición de las mencionadas esferas.

Finalmente, atraído por la perspectiva de ver a tan maravilloso ser, Goku decide unirse a la aventura. Bulma, por su parte, consigue un guardaespaldas de comprobada fuerza, aunque con una personalidad sencilla y nada complicada. Pero a pesar de todos sus esfuerzos y todo su genio usado en el desarrollo del radar, lo que Bulma desea pedir al dragón es sencillamente un novio guapo.

Prácticamente al iniciar la travesía, esta pareja se enfrenta a su primer peligro cuando un pterodáctilo se lleva a Bulma con todas las intenciones de alimentar a su familia. Es la primera vez que se nota el uso del Niyoibou, su báculo mágico, el cual puede extenderse casi ilimitadamente. Un buen golpe y continuaron viaje.

La simpleza de Goku se pone de manifiesto cuando acampan por primera vez, usando una de las tantas cápsulas que Bulma traía consigo (dichas cápsulas podían contener casi cualquier cosa; en este caso, una casa con todas sus comodidades). La irreverencia de Toriyama salta a la vista en una escena de baño, en donde Goku, curioso, sorprende a Bulma en la tina (con la consabida lluvia de proyectiles). La comida también resulta ser un problema, pues el almuerzo no es del agrado de Goku (muy soso), quien sale a buscarse un delicioso lobo y uno que otro ciempiés (la reacción de Bulma es bastante comprensible). Al amanecer ocurre una de las escenas más memorables de estos primeros episodios, cuando Goku, en su afán de dormir como lo hacía con su fallecido abuelo (entre sus piernas), descubre con gran susto (luego de retirar la prenda correspondiente) que las mujeres son muy diferentes a los hombres (“¡No hay bolas!”, dice, “¡y tampoco…!”). Esto lleva a Bulma a estar sin ropa interior por el resto de la aventura (sin darse cuenta, pues el susto de Goku lo atribuye a un mal sueño).

El descubrimiento de una tortuga marina lejos de su hogar los lleva al mar, en donde se encuentran con Mutenroshi Kamesennin (Roshi), quien en agradecimiento a Goku por ayudar a su amiga le regala a Kintoun, una nube voladora. Como Kintoun sólo acepta llevar a gente de corazón puro, el mañoso Kamesennin ya no puede usarla, por lo que se la da a Goku de buena gana (a propósito, Bulma tampoco puede montar en ella). Bulma reclama su regalo, pero Kamesennin no se siente obligado porque ella no deseaba ayudar a su tortuga. Sin embargo, en su cuello Kamesennin tenía como adorno una de las buscadas esferas, así que ella se la pide. Como no había sido generosa, le solicita algo a cambio; ella acepta, pero se escandaliza cuando se da cuenta de que Kamesennin desea ver sus calzones (con el total desacuerdo de la tortuga). Cuando finalmente ella acepta, Kamesennin obtiene mucho más de lo que originalmente había solicitado (y luego, hasta con yapa).

El siguiente punto en su búsqueda los lleva a encontrarse con el chanchito cambiaformas, Oolong, quien aprovechando dicha capacidad, forzaba a las jovencitas de una aldea a ir a su casa para servirlo. Una de las señoras del pueblo tenía una de las esferas, y acepta entregárselas a cambio de su ayuda. Oolong, a pesar de todos sus poderes de transformación, tiene la limitación de unos pocos minutos por forma y termina siendo vencido. Todas las chicas se reúnen con sus familias (aunque en realidad la habían estado pasando bien, con todo y lujos) y Oolong se ve obligado, muy a su pesar, a unirse a la expedición.

Continuando su viaje, se cruzan con un ladrón llamado Yamcha y su asistente cambiaformas Puaru (que tiene la forma de un gato), quien intenta forzarlos a entregar todas sus cápsulas. Su problema es una tremenda timidez con las mujeres, y cuando se cruza con Bulma no sabe cómo manejarse. Cuando se logra enterar de la leyenda de las dragonball, ve la oportunidad de superar su timidez (su máximo deseo), y así poder casarse al fin. Decide por ello ayudarlos un poco y seguirlos, en espera de otra oportunidad para robarles las cápsulas.

Siempre mañoso, Oolong aprovecha que Bulma no tiene con qué vestirse para darle un traje de conejita de Playboy. Continuando con las pistas del “radar del dragón”, penetran en la montaña Fry Pan (Sartén de Freír), dominio de Gyuumaou (Ox Satán). Dicha montaña alberga el castillo de Gyuumaou, envuelto en llamas mágicas, hecho que tenía a su dueño sumamente irritado. Luego de casi atacar a Goku y los demás, reconoce a Kintoun y se identifica como un antiguo discípulo de Kamesennin. Entonces les pide ayuda para buscarlo y salvar a Fry Pan, además de encontrar a su hija Chi Chi y prometérsela en compromiso en caso de salvarla. Goku no sabe qué es “un compromiso”, pero acepta, encuentra a Chi Chi (quien había tenido un impactante encuentro con Yamcha, que terminó con ella desmayada de un golpe), ubica la pequeña isla en donde vive Kamesennin (la “Kame House”) y llega con él a Fry Pan. Es allí en donde demuestra su poderoso Kame Hame Ha, un poderoso rayo de energía producido íntegramente por la concentración del ki del usuario. Una vez apagado el fuego (con la destrucción total del castillo de paso), logran encontrar una esfera más entre las ruinas. Recordemos que Bulma había empezado la aventura con dos, Goku tenía la suya, Kamesennin les regaló otra y finalmente encuentran la de Gyuumaou, con lo que ya tenían cinco en total.

Siguiendo con su camino, llegan a un pueblo en donde todos parecen extrañamente respetuosos hacia Bulma en su traje de conejita. Poco después se cruzan con la razón: un hechicero con cabeza de conejo, quien aterroriza a la población convirtiendo a sus enemigos en zanahorias. Gracias a la intervención de Yamcha, lo vencen y pueden proseguir su viaje.

El problema surge cuando se cruzan con Pilaf, un pequeño con pretensiones de dueño del mundo. También conoce de la leyenda y tiene las dos esferas faltantes. Captura a nuestros amigos y luego de robarles sus esferas, procede a llamar al dragón Shenron, pero Oolong y Puaru logran escapar por un pequeño agujero producido por un Kame Hame Ha de Goku (todavía bajo en energía, comparado con lo que lograría después). En su afán de detener a Pilaf, Oolong pide apresuradamente un deseo: “¡quiero el calzón de una chica hermosa!”. Luego de hacerle caer sobre su cara la prenda pedida, el dragón se despide y se reconvierte nuevamente en las siete esferas. Entonces se dispersa por el mundo y sólo podrá ser vuelto a invocar pasado un año. A pesar de ello, continúan prisioneros y entonces se enteran del terrible secreto de Goku: si ve directamente a la luna, se transforma en un gorila gigante incontrolable (el cual había herido de muerte al abuelo de Goku). Justo eso ocurre y cuando destruye el castillo, sus amigos se ven forzados a luchar contra él. Afortunadamente, Yamcha se había percatado del único punto débil de Goku: su cola. Logra apresar a Goku por la cola, lo cual lo paraliza, y luego Puaru, convertido en un par de tijeras, la corta y así permite a Goku revertir hacia su forma humana. Cuando llega el momento de despedirse, Bulma y Yamcha se dan cuenta de que sus respectivos deseos han sido cumplidos, por lo que no s ienten mayor dolor por haber fallado en llamar al dragón. Goku, por su parte, se va para iniciar sus estudios a cargo de Kamesennin.

Tenkaichi Budokai #21

Goku se muda a la Kame House y junto con Krilin, un pequeño monje que también deseaba ser discípulo del gran Kamesennin, inician la búsqueda de una hermosa chica que sea la asistente del viejo. En su búsqueda, se cruzan con la bella y mortal Lunch, quien tiene doble personalidad: cuando es rubia, es una peligrosa delincuente; y cuando su pelo vuelve a ser negro, es una dulce y tranquila jovencita (pasa entre ambos estados cuando estornuda). Dicha situación genera más de una lluvia de balas en la Kame House, pero al parecer todos se acostumbran a la irregular situación.

Como la razón del entrenamiento era participar en un gran torneo de artes marciales, el Tenkaichi Budoukai (“el más grande torneo de lucha bajo el cielo”), se trasladan a una isla mayor y comienza un entrenamiento que sólo busca aumentar la fuerza de los discípulos: llevar la leche por toda la isla (incluso a las montañas), arar la tierra con sólo sus manos, trabajar de peones de construcción, nadar evitando a los tiburones, etc., pero siempre cargando unas caparazones de tortuga hechas de metal (primero de 10 kilos y luego de 20 kilos). Al final, su fuerza y velocidad han aumentado en tal medida que Kamesennin los declara listos para el Tenkaichi.

El Tenkaichi Budoukai, en ese momento en su edición 21, es un gran torneo que se lleva a cabo cada 2 años y en donde participan luchadores de todos los estilos y procedencias. Por ello, primero se realiza una serie de rondas eliminatorias en ocho grupos, donde sólo clasifican los primeros de cada grupo. Durante las eliminatorias se reencuentran con Yamcha (con su nuevo look) y se alegran de no estar en el mismo grupo. Al final, los ocho vencedores inician la ronda final, la cual a diferencia de la anterior es con asistencia de público. Estos ocho finalistas incluyen a Nam, de un pueblo tipo hindú que sufre una gran sequía y desea ganar el premio para comprar agua y llevarla a su pueblo; Giran, un pterodáctilo humanoide, el más poderosos de su tribu; Bacterian, el ser humano más asqueroso que ha pisado la Tierra, quien nunca se baña y con ello evita que sus contrincantes puedan acercarse mucho; Ran Fan, bella luchadora, la cual no duda en usar sus atributos para confundir a sus contrincantes hombres; y finalmente, el misterioso Jackie Chun, en verdad el mismísimo Kamesennin, quien participa para evitar que sus discípulos ganen a una edad tan temprana y, al subírseles los humos, descuiden lo que puede ser un magnífico desarrollo. Junto con Goku, Krilin y Yamcha, inician los cuartos de final.

La primera pelea es entre Krilin y Bacterian. Tras una de las batallas más cochinas de toda la historia del manga, Krilin logra vencer (para rematar, le manda un pedito en plena cara al asqueroso, quien no lo puede aguantar).

Luego Yamcha enfrenta a Jackie Chun, pero el tremendo poder de Jackie-Kamesennin deja fácilmente de lado al pobre Yamcha.

En la lucha más sexy, el casto Nam se ve en apuros para enfrentarse a Ran Fan, quien apela a todo ardid femenino para confundirlo, incluso quedarse en ropa interior para obligar a Nam a retroceder y hacerlo caer fuera del ring (lo que es motivo de descalificación). En un último momento, Nam recurre a su concentración y lucha a ciegas, con lo que termina la lucha de un golpe.

En la batalla entre Giran y Goku, el enfrentamiento es bastante parejo, pero cuando Giran recurre a una especie de baba que atrapa a Goku y lo lanza fuerza del ring, él recurre a Kintoun. Aunque es una ayuda externa, es equivalente al uso de la baba-pegamento de Giran, y por ello se declara que la lucha puede seguir, aunque Goku está prohibido de usarla de nuevo. Cuando Giran procura volver a arrojarlo (sigue amarrado), se nota que la cola de Goku ha crecido de nuevo, y con ella se prende a los brazos de Giran y evita la descalificación. Posteriormente, a pura fuerza, rompe el anillo de pegamento y entonces Giran simplemente se rinde al comprobar la tremenda fuerza de su contrincante.

En las semifinales, Jackie vence a Krilin y Goku a Nam. Nam se va desilusionado, pero Jackie lo intercepta y le dice quién es en realidad. Luego, como quien no quiere la cosa, le regala una cápsula que contiene un camión para transportar agua y le comunica la noticia de que el agua en dicho país es gratis debido a su abundancia. A cambio del favor, pide a Nam que se disfrace como Kamesennin para despejar las sospechas que tenía Yamcha.

La final entre Jackie y Goku es tremendamente espectacular, y se hace claro que Jackie es demasiado parecido a Kamesennin: primero intercepta con facilidad el Yan Ken, técnica de pelea que Son Gohan, abuelo de Goku, le enseñase cuando niño; luego, puede ejecutar un Kame Hame Ha (considerado exclusivo de la escuela de Kamesennin); y finalmente, conoce exactamente el punto débil de Goku. Pero Goku es muy astuto y casi automáticamente asimila los estilos de sus contrincantes, de modo que la batalla se vuelve truco contra truco. Ante la dificultad de la lucha, Jackie usa una onda de energía para atrapar a Goku, pero eso resulta contraproducente pues Goku queda frente a la luna y se convierte en gorila gigante. Para terminar el asunto, utiliza un Super Kame Hame Ha y destruye la luna, lo que permite a Goku revertir a humano (de allí le cortan la cola nuevamente para evitar más accidentes). Finalmente, luego de una gran batalla que lleva a ambos al extremo del agotamiento, Goku cae un poco antes que Jackie, dándole la victoria.

Red Ribbon

Luego viene la saga más importante de la primera parte de Dragonball: el enfrentamiento contra Red Ribbon (La Patrulla Roja), una organización paramilitar obsesionada con el control mundial (muy originales). Sus diversos rangos son asociados a colores, y el rojo pertenece al comandante en jefe. Goku se enfrenta a ellos en su deseo de recuperar la esfera que su abuelo le dejara como recuerdo (la de cuatro estrellas). Usando el radar que Bulma le regalase, encuentra fácilmente las esferas y capta el interés de los facinerosos miembros de Red Ribbon.

Primero se enfrenta al Capitán Silver, a quien vence algo fácilmente, pero a costa de su Kintoun. Usando una cápsula de Red Ribbon, activa un robot que le guía para volar un avión y dirigirse al norte, en donde se sabe está otra esfera. Al llegar se estrella y el frío prueba ser otra de las debilidades de Goku. Por suerte, se recupera con la ayuda de una valerosa niña y llega a la torre de Red Ribbon, donde en una acción muy a lo “juego de la muerte” escala posiciones, venciendo sucesivamente al Sargento Metálico (un androide igualito a Arnold Schwarzenegger) y luego al ninja Púrpura, que al verse vencido activa al Androide #8 (con la misma apariencia de Frankenstein). Por suerte para Goku, el #8 es sumamente pacífico y eventualmente se vuelve su aliado. Ello le gana un nombre: dado que a Goku no le gusta Hachi Go (“hachi go” es “número ocho” en japonés, pero a Goku le parece un nombre muy feo), le pone “Hacchan” (algo así como “ochito”). Finalmente, vencen a White y su monstruo Buyon, con lo cual liberan al pueblo. Allí es donde un científico le dice que si su Kintoun era una nube, debe ya estar reconstruida y Goku la llama (la creía perdida por un bazookazo de Silver).

Lamentablemente, toda la acción daña el radar, así que Goku se ve forzado a buscar a Bulma (de paso, conoce a su despistado padre y su muy joven madre). Bulma insiste en viajar con Goku y para ello usa un brazalete que la hace chiquita y puede así viajar en la ropa de Goku. Gracias a ello ubican el lugar en donde se puede encontrar otra esfera, pero resulta estar en pleno océano y al parar en una isla tienen un encuentro con las fuerzas del cruel (pero afeminado) general Blue. Eso lleva a pensar a Red Ribbon que se enfrentan a un grupo organizado que quiere ganarles por puesta de mano y que cuenta en sus filas a un científico muy competente (como para poder fabricar un radar tan compacto y preciso). Bulma y Goku van donde Kamesennin y le piden una cápsula que contenga un submarino, y a cambio le dan el brazalete achicador (lo quiere para hacer travesuras con Bulma o Lunch, pero todo le termina saliendo al revés). Junto con Krilin siguen la pista y encuentran una base pirata abandonada, hasta donde los persigue el general Blue. Por su parte, un contingente de Red Ribbon llega a la Kame House, en donde reciben tremenda pateadura por parte de Kamesennin y Lunch (en su forma rubia). Mientras, Goku y compañía se enfrentan a una serie de problemas, incluidos un robot de combate pirata, un laberinto y el mismo general Blue, quien estuvo a punto de acabar con Goku (usando un poder que paraliza a sus enemigos), pero un pequeño ratón lo distrajo tanto que permitió a Goku recuperarse (luego, en agradecimiento, Goku se preocupó de sacar al ratoncito fuera de la caverna). Cuando la caverna colapsa, logran escapar con las justas, pero también lo logra Blue.

Lo único que logran salvar del desastre es una gran gema, la cual regalan a Kamesennin para compensarlo por la pérdida de su submarino. Lunch en su forma criminal les roba y escapa, y luego viene el ataque de Blue, quien los deja amarrados y con una bomba de tiempo. Por suerte, Lunch, ahora de nuevo la inocente jovencita, regresa y los salva con pocos segundos de holgura. Luego, Goku se monta en Kintoun y empieza la persecución de Blue, que lo lleva a Penguin Village, el pueblo en donde se desarrolla la acción de otra gran historia de Toriyama, Dr. Slump, en el único cross-over de todo Dragonball. Con la ayuda de la androide Arale, vencen a Blue (lo mandan a Egipto de un solo golpe), aunque Goku pierde el radar. Por suerte, Turbo, el hijo del personaje central de Dr. Slump, lo reconstruye para él.

Continuando con su peregrinación, Goku llega a las Tierras Sagradas de Karin, en donde se encuentra con Bora y su hijito Upa. Bora es el guardián de las Tierras Sagradas y posee una esfera, la cual le entrega gustoso a Goku por salvar a su hijo de los secuaces de Red Ribbon, que acababan de atacar. Ante esto, el comandante Red contrata a Tao Pai Pai, un eficiente asesino, para acabar con Goku y recuperar las esferas. Como primera demostración, ejecuta a Blue, quien acababa de regresar a la base, y luego, cuando llega a las Tierras Sagradas, mata a Bora. Goku se le enfrenta, pero aunque usa su Kame Hame Ha, pierde y aparentemente muere por el Do Don Ba (un rayo continuo muy fino y mortal) lanzado por su enemigo. Entonces Tao Pai Pai se retira para mandar hacerse nueva ropa, lo que permite que Goku se recupere.

Upa le cuenta entonces sobre la leyenda de la Torre de Karin, en donde si llega al tope, recibirá de manos de Karinsama un recipiente que contiene el “agua divina”, lo que incrementará su fuerza instantáneamente 20 veces. Goku decide subir a pesar de todos los riesgos, y al llegar arriba encuentra a un gato humanoide que se identifica como Karinsama, quien le dice que no le dará el agua y que deberá quitársela de las manos (lo cual, según comprueba Goku, no es nada fácil). Luego de un infructuoso día de persecución, Goku está tan débil que Karinsama le regala una “Senzu”, especie de semilla que contiene alimento como para 10 días y que reconstituye inmediatamente las fuerzas de quien la consuma. Entonces Goku se entera de que tanto Son Gohan (su abuelo) como Kamesennin (su maestro) consumieron el agua divina luego de pasar la prueba, pero que dicha prueba les tomó tres años completos. Goku no se desanima y recurriendo a su vieja técnica de imitar los movimientos de su contrincante, logra obtener la jarra de Karinsama en sólo tres días.

Su retorno a la base de la torre resulta providencial, pues Tao Pai Pai acaba de regresar para rematar a Goku y casi mata al pequeño Upa al lanzarlo contra la torre (Goku lo intercepta gracias a Kintoun). El enfrentamiento posterior demuestra el buen efecto del agua divina y Tao Pai Pai termina muriendo al recurrir al uso de una granada que Goku le devuelve en la cara.

Luego, un ataque directo al cuartel general de Red Ribbon lleva a la muerte del comandante Red a manos de su asistente, Black. Goku se enfrenta a él, quien montado en un robot tratará de hacerle la lucha, pero sin éxito. Al final, Goku logra conseguir las esferas que Red Ribbon había logrado recolectar. Ahora, con todas las esferas, salvo una, la necesidad de llamar al dragón es para resucitar a Bora. El problema es que no detectan la última (que, sin saberlo, estaba en manos de Pilaf, que volvía a las andadas). Para ello deben recurrir a Uranaibaba y su bola mágica, pero ella les pide una cantidad de dinero tan exorbitante que deben aceptar la alternativa: que el equipo de Goku se enfrente al equipo de Uranaibaba.

Yamcha, Krilin, Upa, Puaru y Goku empiezan una serie de enfrentamientos que, de resultar victoriosos, harían que Uranaibaba les diga lo que quieren saber. El otro equipo empieza con Draculaman, quien luego de vencer a Krilin se ve reducido por Upa y Puaru (Upa había comido ajo y se pone en pose de cruz, lo que espanta al oponente, mientras Puaru en forma de guante gigante saca a Draculaman del ring). Yamcha luego lucha contra el hombre invisible y sólo la ayuda de Krilin con Kamesennin le permite vencer: Krilin pone a Bulma frente a Kamesennin y al bajarle la ropa, la reacción del viejo es un reguero de sangrado nasal que cubre al hombre invisible y permite a Yamcha su ubicación. Seguro de sí mismo, Yamcha se enfrenta a Miira, la momia, pero es vencido.

Goku toma su lugar y acaba rápidamente para luego pasar contra Akkman, a quien también vence. Finalmente, en un ring parecido al del Tenkaichi, se enfrenta a un misterioso viejo con máscara de gato. La pelea es espectacular y el hombre misterioso parece poder anticipar casi cualquier ataque de Goku. Incluso lo llega a tomar de la cola (lo cual le quita la fuerza) y procede a azotarlo contra el suelo, pero con tal mala fortuna que termina rompiéndole la cola. Goku se enfurece y el otro simplemente se rinde. Ante la sorpresa general, se saca la máscara y resulta ser Son Gohan, el abuelo de Goku, quien gracias a Uranaibaba tenía un día en la Tierra. Luego de un tierno reencuentro, vuelve al reino de los muertos y Uranai, en cumplimiento de su promesa, les indica dónde está la última esfera. Luego de una pequeña escaramuza con Pilaf y sus secuaces, completan las siete esferas, llaman a Shenron y Upa puede pedir su deseo (resucitar a su padre asesinado), el cual es cumplido de inmediato. Luego, se separan y Goku se dedica a entrenarse para el siguiente Tenkaichi.

Tenkaichi Budokai #22

Pasa el tiempo y para las inscripciones del Tenkaichi Budoukai Edición 22 se reúne el grupo nuevamente, con la novedad de la aparición de Tsurusennin, un viejo rival de Kamesennin, acompañado por sus discípulos Tenshin Han y Chaozu.

Luego de las eliminatorias, quedan como finalistas Jackie Chun (nuevamente el disfraz de Kamesennin), Tenshin Han, Yamcha, Otoko Okami (Hombre Lobo), Chaozu, Krilin, Panputto y Goku. Al momento de definir las parejas de cuartos de final, Chaozu con su poder telekinético manipula los resultados para hacer las parejas que más les convienen.

Los cuartos de final comienzan entre Yamcha y Tenshin Han, y aquí se nota la mala influencia de Tsurusennin: Tenshin termina la lucha en forma innecesariamente cruel rompiéndole la pierna al ya vencido Yamcha.

Jackie se enfrenta al Hombre Lobo, quien le tiene particular inquina, pues al destruir la luna en el Tenkaichi anterior, le evitó volver a su forma humana (la cual, según sus propias palabras, es sumamente agraciada). Jackie no tiene problemas para vencerlo (bastante humillantemente, pues lanza un hueso fuera del ring y el otro instintivamente lo sigue). Pero como compensación lo cura usando la cabeza de Krilin como luna artificial. Contento con ser humano otra vez, se disculpa con Jackie y se dispone a perseguir chicas otra vez (aunque en realidad, el pobre es bastante feo).

Chaozu se enfrenta contra Krilin: calvicie contra calvicie. Con las habilidades de la escuela de Tsurusennin, puede incluso volar, pero al momento de la lucha cuerpo a cuerpo está en total desventaja y decide recurrir a su poder telekinético, paralizando a Krilin para poder atacarlo. Sin embargo, Krilin se da cuenta de que el poder de Chaozu requiere que éste tenga las manos en cierta posición, y lo distrae con una pregunta matemática (“¿cuánto es 3 más 4?”). Esto desconcierta a Chaozu, quien recurre a sus manos para contar (como es tan jovencito, no es muy hábil en las matemáticas), lo que aprovecha Krilin para liberarse y golpearlo. A pesar de ello, Chaozu vuelve a aplicar su poder y le devuelve la pelota (“¿cuánto es 16 más 27?”), pero Krilin responde la pregunta rápidamente (“¡es 43!”). Esto confunde nuevamente a Chaozu y da a Krilin una oportunidad más de liberarse (“¿y 9 entre 1?”), pero esta vez no la desaprovecha y Krilin gana definitivamente.

La lucha de Goku contra Panputto, un kickboxer, no es nada excepcional, y nuestro personaje queda con el camino libre para las semifinales.

Cuando Jackie se enfrenta a Tenshin Han, detecta dudas en él hacia su maestro y sus malos consejos, por lo que intuye bondad en él. Durante la lucha, aprovecha un momento de descuido para lanzar un Kame Hame Ha a Tsurusennin, arrojándolo fuera del torneo y dejando libre a Tenshin de su mala influencia. Finalmente, luego de una larga lucha (esta vez limpia y honorable), Jackie se rinde y sale del ring voluntariamente. Por su parte, Goku se ve forzado a enfrentarse a Krilin, lo cual ambos toman deportivamente, dispuestos a dar lo mejor de sí. En esta pelea, Krilin logra tomar por la cola a Goku, pero sorprendentemente esta vez no lo debilita, pues durante su entrenamiento había logrado superar dicho problema. Al final, Goku vence a Krilin y pasa a la final contra Tenshin Han.

En la final, un poderoso Tenshin se enfrenta a Goku, pero ninguno de los dos obtiene una clara ventaja. Tenshin Han entonces recurre a un truco que usó contra Jackie: lanzar un resplandor cegador y atacar a Goku cuando éste estuviera cegado. Pero el ardid le falla por completo, pues el astuto Goku le había quitado los anteojos de sol a Kamesennin (de nuevo entre el público) y así protegido pudo esquivar el ataque y colocarle un buen golpe a Tenshin. Entonces, su rival se ve obligado a recurrir a la técnica de los cuatro brazos, en donde crea dos nuevos brazos, que le dan una tremenda ventaja en el in-fight. Goku responde con movimientos tan rápidos de sus brazos que parece tener ocho y compensa la ventaja. Finalmente, Tenshin recurre a ataques aéreos (habilidad de la escuela a la que pertenece), pero Goku lanza desde el aire un Kame Hame Ha en sentido contrario y va cuerpo contra cuerpo, hasta que ambos caen fuera del estadio. Lamentablemente, Goku choca con un auto, lo que le hace llegar al suelo un instante antes que Tenshin Han y entonces pierde otra vez el Tenkaichi. Pero las lecciones que aprendió con Goku no las olvida y promete que él y Chaozu corregirán su camino para ser verdaderos artistas marciales.

Pikkoro Daimaou

Lo que parecía ser un momento para celebración se ve interrumpido por unos gritos y cuando Goku llega al interior de los vestidores, encuentra a Krilin muerto, asesinado por un secuaz del malvado Pikkoro Daimaou, malvado hechicero de otro mundo que había sido vencido hacía mucho tiempo por el venerable Mutaitosama, maestro de Kamesennin y Tsurusennin. Este logra sellar a Pikkoro en una olla arrocera, pero Pilaf, en su afán de buscar las esferas, se topa con la bendita olla y la abre. Pikkoro tiene el poder de crear varios alter ego (otro yo) y secuaces escupiendo un huevo del cual nacen sus ayudantes, precisamente uno de los cuales, Tambarin, asesina a Krilin. Goku lo persigue, pero no tiene el poder necesario para vencerlo y queda sin sentido. Tambarin también asesina a Giran y Nam, por ser finalistas del Tenkaichi y potenciales enemigos para Pikkoro. Cuando Goku se recupera, se encuentra con Yajirobe, un jovial gordito, y juntos se enfrentan a Shinbal, otro secuaz de Pikkoro. Shinbal termina siendo comida para Yajirobe, lo que obliga a Pikkoro a venir personalmente y enfrentarse a Goku. En este primer enfrentamiento, Goku queda muy mal parado y pierde sus esferas.

Kamesennin, por su parte, usa el resto de esferas como cebo para Pikkoro y trata de sellarlo nuevamente, pero falla en el intento y la cantidad de energía que usa es tanta que le causa la muerte. Con todas las esferas, Pikkoro llama a Shenron, pide su juventud de vuelta y luego procede a destruir a Shenron para que nadie pueda usarlo en contra de él. Chaozu trató de interferir pidiendo un deseo, pero Pikkoro lo destruyó antes. Con todo a su favor, se deshace de Pilaf y compañía y luego procede a someter a un país.

Yajirobe lleva a Goku con Karinsama, el cual le ofrece la “Super Agua Divina”, pero cuyo uso es tan peligroso que podría causarle la muerte. Goku no vacila y de un solo trago se toma toda el agua. Luego de una fuerte reacción y su aparente muerte, Goku descubre que su fuerza ha aumentado en gran nivel y se prepara para enfrentarse contra Pikkoro.

Mientras tanto, Tenshin Han practica la técnica para sellar a Pikkoro, pero éste lo evita lanzando otro de sus huevos y produce a Doramu, quien tiene una ventaja inicial contra Tenshin, pero es destruido de un solo golpe por Goku.

La batalla que sigue es feroz y a pesar de su poder aumentado, varias veces estuvo Goku a punto de ser destruido por Pikkoro, pero recibe la ayuda de Tenshin, quien lo saca de varias situaciones peligrosas gracias a su técnica de vuelo. Lamentablemente, luego de un ataque de Pikkoro, Tenshin queda como rehén y Goku se ve obligado a bajar su guardia, cosa que aprovecha Pikkoro para romperle las piernas y un brazo. Seguro de su victoria, suelta a Tenshin para rematar a Goku, pero éste, con sus últimas energías, lanza un Kame Hame Ha contra el suelo, se eleva contra Pikkoro y lo atraviesa. Sintiéndose morir, Pikkoro produce un último huevo que generaría una copia de sí mismo, y luego explota.

Yajirobe transporta nuevamente a Goku al hogar de Karinsama, y luego de consumir un Senzu, recibe instrucciones del anfitrión para subir hasta el Shin Den, el hogar de Kamisama, creador de Shenron. Para ello, conecta su báculo al tope de la torre de Karin y lo hace crecer, hasta llegar y conectar limpiamente con la base del Shin Den. Allí se encuentra con Mr. Popo, el asistente de Kamisama, quien lo obliga a enfrentarse a él como una prueba, lo que resulta problemático pues la gravedad del Shin Den es mayor a la terrestre. Cuando Mr. Popo le permite pasar a ver a Kamisama, Goku se sorprende de encontrar a Pikkoro o, al menos, una forma más vieja de él. Cuando se disponía a atacar, Kamisama le explica que originalmente Pikkoro era un solo ser, pero usó un deseo mágico que lo separó en dos y fue su parte malvada la vencida. La parte buena de Pikkoro solicitó ser el Kamisama y crear a Shenron. Entonces acepta entrenar a Goku y le advierte que Pikkoro está vivo, pues ambos son en realidad uno y la muerte de cualquiera de las partes significa la muerte de la otra.

Como es el Kamisama, tiene el poder de reconstruir a Shenron y, con ello, permitir la resurrección de todos aquellos asesinados por Pikkoro o sus secuaces. Luego de eso, Goku inicia sus entrenamientos con Kamisama, en preparación para el siguiente Torneo.

Tenkaichi Budokai #23

Nuevamente, el encuentro ocurre el día final de la inscripción en el Tenkaichi y un Goku mucho mayor se presenta ante sus sorprendidos amigos. Los principales cambios son una mayor estatura, un aspecto más adulto y la ausencia de su cola, eliminada por el Kamisama. Luego de los reencuentros del caso, se preparan para las eliminatorias en donde les aguardan dos sorpresas: una es una hermosa chica que se acerca a Goku como si fueran viejos amigos, pero al notar que él no la reconoce se retira furiosa (lo cual deja a Goku y sus amigos totalmente confusos); la otra es la aparición de Pikkoro Daimaou (el cual se había inscrito con el nombre de Mayuunia). Para empeorar la situación, hace su aparición Tao Pai Pai, esta vez como un cyborg.

Luego de las eliminatorias, los cuartos de final comienzan con una lucha entre Tao Pai Pai y su antiguo discípulo, Tenshin Han. A pesar de todos sus aumentos cibernéticos, Tao Pai Pai termina vencido por un muy superior Tenshin Han, quien entrega el cuerpo sin sentido de Tao Pai Pai a su hermano, el maestro Tsurusennin.

La segunda lucha es entre Goku y la misteriosa joven, quien sigue furiosa contra él. Goku ignora la razón de su disgusto y simplemente bloquea todos los ataques, indeciso de atacar a una mujer. La joven entonces le dice que él no cumplió su promesa de compromiso, a lo cual Goku responde preguntando a Krilin “¡Krilin! ¿Qué es eso de compromiso? ¡dime!” para estupor general. Krilin le dice que significa matrimonio, lo que no le aclara nada al simplón de Goku, así que Yamcha le explica en términos más sencillos sobre el hecho de vivir juntos y todo eso. Goku no sale de su sorpresa, pero aun así no recuerda haber hecho esa promesa. La joven le dice que si la vence le dirá quién es, y entonces Goku golpea contra las corrientes de aire, la arroja fuera del ring y gana el combate sin tocarla siquiera. Sólo cuando la joven le dice que es Chi Chi, Goku recuerda a la niña, hija de Gyuumaou, a quien había prometido eso (aunque él ignoraba por completo lo que implicaba y creía que era la invitación a una comida o algo así). A pesar de ello, es una cuestión de honor, y le dice simplemente “¿nos casamos?”, con lo cual todo queda acordado.

La tercera batalla enfrenta a Pikkoro contra Krilin, quien a pesar de un gran esfuerzo y su dominio del Kame Hame Ha, no puede evitar caer derrotado.

La cuarta pelea, la más ridícula, enfrenta a Yamcha contra un torpe viejecito llamado Shen. A pesar de su aparente descoordinación, siempre se las ingenia para asestar poderosos golpes al sorprendido Yamcha, quien no puede evitar caer derrotado, para sorpresa general. Lo que no sabía era que el viejo había sido poseído por Kamisama, quien deseaba enfrentarse a Pikkoro y así poder sellarlo para siempre.

En las semifinales, Goku se enfrenta a Tenshin Han, el cual había estado entrenando con el fin de aumentar su velocidad al máximo, lo que le permite sorprender inicialmente a Goku. Con una tremenda desfachatez, Goku le solicita a Tenshin un pequeño momento para sacarse la camiseta, pues “hace mucho calor”. Sorprendido, Tenshin lo deja hacer, pero se sorprende al verlo sacarse la camiseta con mucha dificultad, la cual produce un sonido sordo al caer al suelo; cosa similar ocurre cuando se retira las muñequeras y los zapatos. Tenshin comprueba con enorme sorpresa que la camiseta pesaba 40 kilos, cada muñequera 10 kilos y cada zapato 20 kilos (en total, 100 kilos). Sin ese lastre, la velocidad de Goku es tal que contrarresta todos los esfuerzos de Tenshin (incluyendo su técnica de dividirse para formar cuatro Tenshin) y termina victorioso.

La otra semifinal enfrenta a Pikkoro contra Shen. Eventualmente Pikkoro se da cuenta de que es Kamisama y luego de escaparse por un pelo de ser sellado en un recipiente, logra sellar a Kamisama. Shen queda libre y regresa a una orgullosa nietecita que ahora considera a su abuelo lo máximo en las artes marciales.

La final es una de las batallas más largas en la saga de Dragonball, en donde cada uno de los contrincantes llega al extremo de su poder. Pikkoro crece hasta el tamaño de un gigante, pero Goku no se amilana e incluso se mete dentro de Pikkoro para quitarle el recipiente que contenía a Kamisama (el cual Pikkoro se había tragado). Cuando Pikkoro se prepara a usar poderes más peligrosos, el público huye, gracias a que Goku advierte que Mayuunia era en realidad Pikkoro Daimaou (al cual temían como al demonio mismo). Luego de tantos ataques, lo único que queda del Tenkaichi es el ring de piedra y en un ataque feroz, Goku aparentemente derrota a Pikkoro, quien aprovecha un momento de descuido para aplicarle un rayo de energía que lo atraviesa por el lado derecho, a la misma altura del corazón. A pesar de esa tremenda herida, Goku tiene las fuerzas necesarias para un impacto directo contra Pikkoro y lanzarlo fuera del ring, consiguiendo, por primera vez, vencer en un Tenkaichi Budoukai.

El uso de una Senzu le hace recuperar toda su vitalidad y cura sus heridas, justo para evitar que Kamisama mate a Pikkoro (lo que significa también su muerte). Goku intercede por Pikkoro y asegura que no todo lo que hay en él es malvado. Le da una Senzu para que se recupere y luego de un momento de temor de parte de sus amigos, Pikkoro decide aceptar su derrota y se retira.

Finalmente, Goku sube a Chi Chi a Kintoun y se van volando hacia su matrimonio y una nueva vida juntos.