Entrevista a Capitán Memo

Juan Guillermo Aguirre Mandiola, apodado Memo Aguirre y artística mente conocido como Capitán Memo (Santiago, 22 de diciembre de 1952),1 es un cantautor y músico chileno cuya voz se hizo conocida en Hispanoamérica y España en los años 1980 gracias a las canciones de presentación y cierre de varios dibujos animados (incluyendo “animes” de Japón, y producciones Norte Americanos) Esta entrevista fue realizada con motivo de su presentación en Lima – Perú el 27 de Noviembre del 2016.

Sugoi: Que opino su familia al enterarse que dejaba los estudios para dedicarse solo a la música, teniendo en cuenta que cuando usted fue a San Francisco estaba prácticamente en cero.

Memo: Yo no dejé mi carrera, terminé y decidí irme fuera a probar suerte y aventurar. Cuando empecé en San Francisco fue tocando en una zona turística donde cantaba en la calle y luego en un Club Privado de Golf. Me iba muy bien y podía vivir cómodamente, luego vinieron las bandas de Rock, las giras, los contratos con Hoteles en todo Estados Unidos, etc.

Sugoi: ¿Como es que empezó en la música y como lo contactaron en los ángeles para hacer las adaptaciones para los opening de las series animadas?

Memo: Empecé en la música como cualquier joven a los 14 años, uno ve sus bandas favoritas, empieza a manosear la guitarra, encuentra un par de amigos y se forma la banda. empecé como bajista, ya que eramos 3 guitarristas y me atreví a meterme a tocar ese instrumento.

Respecto a los monos animados, unos productores egipcios me encontraron grabando mi disco y me preguntaron si también escribía. de ahí para adelante, empezó una relación de 3 años, donde escribí, canté y produje mas de 300 temas de series animadas.

Sugoi: ¿Que canción le gusta mas y cual de todas le demoro más en componer?

Memo: A todas las canciones les tengo un cariño especial, me gusta cantarlas cuando la gente está alegre y emocionada, eso a la vez, me emociona a mí, es una experiencia muy linda que no se puede explicar con palabras. realmente no me acuerdo bien que canción me tardó mas en escribir, tal vez, el verde Bosque.

Sugoi: Hace algunos años empezaste con tus giras de “revival” y el público latinoamericano sigue respondiendo favorablemente. ¿Consideras que hay un mercado de nostalgia ochentera aún por explotar?

Memo: Claro que sí, hay un mercado extraordinario. de 40 a 60 millones de personas en Latinoamerica y México que vieron los dibujos animados. Siempre estamos recibiendo un público nuevo y nuestro Fan Page aumenta mes a mes 15 a 20 %. es gente que recién se entera de que la música de su infancia y juventud aún está viva.

Sugoi: Con tantos conciertos ofrecidos, debes haber hecho varias innovaciones en tu repertorio. ¿Hay temas que consideras inamovibles en tus presentaciones?

Memo: Lo que hemos hecho es aumentar nuestro repertorio con canciones de los 90 y también de los 50 y 60, otras originales mías mas románticas o rockeras, también homenajes a grandes autores. Queremos hacer que un concierto de Capitán Memo sea una experiencia musical emotiva y que en general, puedan cantar todas las canciones.

Sugoi: Acá en el Perú sueles presentarte en auditorios reducidos, que favorecen un contacto más cercano con el público. ¿Es esa la tónica en todos tus conciertos, o has realizado algunos en escenarios más masivos?

Memo: Si, hemos actuado en estadios y arenas para 15.000 personas, pero donde nos sentimos mas a gustos es en locales cerrados de 1,000 a 3.000 personas. es mas íntimo y ademas por naturaleza no somos una banda mainstream ni muy popular. Somos de nicho y de culto y eso nos agrada y acomoda bastante.

Sugoi: Cual es el país que mejor respuesta ha tenido en cuanto a cantidad de convocatoria al momento de sus giras.

Memo: En cuanto a convocatoria tendría que decir Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá porque hemos tocado en lugares muy grandes. Pero convocatorias con mucha emoción han sido, tal vez Perú. he aprendido a quererlos muchísimo ya que son incondicionales, buenos para cantar y muy buenos amigos. Estamos muy contentos de volver este 27 de Noviembre y encontrarnos con ellos.

Sugoi: Si pudiera cambiar algo de su vida, que es lo que cambiaría y por que.

Memo: Yo creo que no cambiaría nada en mi vida ha sido una gran experiencia. he vivido, he amado, he fracasado y he triunfado. ¿Que mas puedo pedir?