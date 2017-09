Una apuesta por el streaming legal: entrevista a Crunchyroll

Crunchyroll, empresa conocida por publicar y distribuir en Internet anime, manga, dramas y música de manera legal, nace en los Estados Unidos el año 2006. Hoy en día cuenta con más de veintitrés millones de usuarios a nivel mundial, y ofrece cerca de ochocientos animes, doscientos dramas y cincuenta mangas. Su plataforma web no solo nos brinda los últimos capítulos de nuestras series favoritas de manera inmediata, sino también anuncia los nuevos animes que estrenarán, así como los próximos mangas y videojuegos que serán distribuidos.

Sugoi: El streaming legal parecía una utopía en países tan acostumbrados a la piratería como el Perú. Si bien esto respondía a la falta de distribución legal de productos audiovisuales y a los exorbitantes precios que no podíamos costear, hoy en día nos es posible obtener por Internet a series y animes a un precio accesible. Sin embargo, el proceso de adaptación todavía es lento, y algunos seguimos accediendo a páginas de anime que nos ofrecen servicios de streaming gratuitos. En este contexto, ¿qué estrategias están adoptando para atraer al público latinoamericano? ¿Ustedes creen que en poco tiempo podrán superar la piratería?

Crunchyroll: Nuestra principal estrategia es traer contenido nuevo y diferente en cada temporada, obteniendo las series más populares del momento y presentándolas en simulcast. La piratería es un problema fuerte en nuestra región, sin embargo, miles y miles de usuarios han optado por lo legal, apoyando la industria a través de su suscripción a servicios que ofrecen contenido 100% legal. Poco a poco la gente se ha dado cuenta que los beneficios que te ofrecen los servicios legales son mucho mejores que lo que puedes conseguir en estos sitios piratas, donde puedes contraer virus o no obtienes calidad en el contenido. Aparte de que han creado conciencia de por qué es importante apoyar el contenido legal y a los productores de anime, pues de esta forma podemos traer cada vez más sus series favoritas.

Sugoi: ¿De qué instituciones o empresas se necesitaría apoyo para luchar contra la distribución ilegal de animes? ¿Cuáles son las ventajas que tendríamos en la región si optamos por un consumo legal de anime, mangas, música y dramas?

Crunchyroll: Consideramos que no es cuestión de empresas, sino de sitios Web, influencers y las personas que están en el medio, e incluso los mismos usuarios que se encargan de promover estos contenidos ilegales. Por ejemplo, hay bastantes páginas Web que suben contenido o permiten que sus usuarios publiquen contenido que no ha sido licenciado, y el usuario dice “oh, pero esto es gratis” pero eso no es así, ya que dichos websites se lucran colocando publicidad y bombardeando a los visitantes con información que es molesta y poco atractiva visualmente.

Respecto a las ventajas, pues primero darnos a notar frente a Japón. Muchas veces los contenidos que tanto queremos disfrutar no llegan a nuestra región precisamente porque las empresas en Japón no nos ve como un mercado competitivo, ya que hay mucha piratería. Si Japón nota el potencial como región que tenemos, comenzará a traer más contenido tanto de anime como manga, música, películas, merchandising de nuestras series favoritas, juegos y un sinnúmero de cosas en torno a la cultura. Para ello se debe hacer un esfuerzo común, comenzando por apoyar los sitios de streaming legal, asistir a eventos que promuevan estos contenidos y que no vendan productos no licenciados, comprar en nuestras tiendas locales los mangas que tengan disponibles y decir no a la piratería.

Sugoi: Se dice que en la región países como El Salvador, Perú, Chile, México y Bolivia son los que más consumen animes. ¿Ello coincide con la cantidad de suscriptores que tienen? ¿A qué se deben que se cumplan o no estas estadísticas? ¿Por qué creen de que el anime es tan popular en Latinoamérica?

Crunchyroll: Por cuestiones confidenciales, no podemos dar número de suscriptores por países, pero la mayoría de nuestros usuarios provienen de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Creemos que el anime se ha hecho popular en Latinoamérica porque desde hace décadas se empezó a transmitir en la televisión de muchos de nuestros países. Esto ha hecho que diferentes generaciones sepan lo que es el anime y lo consuman. Hasta hemos conocido en los últimos eventos a familias enteras amantes del anime, incluyendo algunos abuelitos 🙂

Sugoi: Además de brindar un servicio de streaming, ¿a qué otras partes del mercado desean ingresar?

Crunchyroll: Nuestro enfoque principal es el streaming, pero estamos muy interesados en la parte de merchandising, ya que es otro punto que no está bien cubierto en Latinoamérica, pues existen muy pocas licencias y lugares donde vendan productos licenciados. Aunque por el momento solo nos estamos enfocando en Streaming.

Sugoi: Hemos visto que tienen una competencia llamada “The Anime Awards”, en la cual “Yuri on ice” ha ganado siete de las catorce categorías. ¿Cuáles creen que son los elementos que hacen de un anime muy bueno? ¿Y, en el caso concreto de “Yuri on ice”, dónde creen que radica su popularidad?

Crunchyroll: Hay varias cosas que en conjunto forman un anime bueno. La historia, el dibujo, los personajes y las conexiones que lleva a que nos identifiquemos con uno u otro de los mismos son las cosas que consideramos más importantes a la hora de decir si un anime es o no bueno.

El elenco de “Yuri on Ice” transmite a la perfección los sentimientos, sueños y anhelos de cada uno de sus personajes. Sus reacciones son siempre muy naturales, muy humanas, y las interacciones que se producen son las que llevan realmente el peso de la historia, fusionándose a la perfección con los entornos profesionales de cada uno de los protagonistas principales. Cualquier espectador encontrará un personaje con el que identificarse por completo, pese a que estos sean patinadores profesionales y de multitud de países diferentes, lo que hace que sea sencillo conectar con ellos.

Sugoi: Finalmente, como fan del yuri, he visto cómo este género se ha vuelto tan popular y su comunidad ha cobrado fuerza en los últimos años, lo cual se ve reflejado no solo en un boom editorial de mangas (como en el caso de Citrus, el cual no sólo fue el libro LGBT #1 en ventas por Amazon EEUU el 2015, sino también es traducido y publicado en los Estados Unidos, Argentina y España), sino también en su distribución legal en formato anime (tal y como podemos ver por algunos títulos que ofrece Crunchyroll). ¿Cuál es el origen de este éxito tanto a nivel social como económico?

Crunchyroll: Muchas veces un anime o manga no debe su popularidad al género que sea en sí, es un conjunto de factores. Aparte del género hay elementos como la animación, editorial, impresión, el dibujo y el guión que juegan un papel determinante. Así que creemos que el origen de ese éxito está en el que los responsables de esas producciones han cuidado rigurosamente cada detalle y han identificado perfectamente lo que el público desea ver.

Sugoi: Agradecemos mucho por su tiempo y les deseamos el mayor de los éxitos.