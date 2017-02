Un nuevo Guinness para el Perú: entrevista a Sofía Pichihua

Proyecto Sugoi entrevista hoy a Sofía Pichihua, ganadora del premio Guinness por su colección de merchandising de Cardcaptor Sakura.

Sugoi: Muchas gracias por tu tiempo, Sofía. En los noventa surge Proyecto Sugoi como una iniciativa para promover el anime, el manga y la cultura japonesa a través de proyecciones y publicaciones. Con cerca de 3000 socios y un promedio de 10 000 lectores por número, no podemos negar que el anime ha calado con fuerza en nuestro país en los jóvenes de los años ochenta y noventa; y lo mismo sucede con los que hoy rondamos los veinte años. Muchos hemos crecido con animes; desde clásicos que pasaban por señal abierta, hasta animes más recientes que transmitían en Cartoon Network, Fox Kids y Locomotion. La oferta de dibujos animados que teníamos era amplia. Sin embargo, llama la atención cómo, pese a la fuerte competencia que significaba la animación estadounidense, el anime pudo hacerle frente y ganar seguidores. ¿Hay algún dibujo estadounidense que te haya marcado en tu infancia tanto como los animes? ¿Y cómo nace tu gusto por los últimos? ¿Cuáles fueron los animes con los que creciste y cuáles te fascinaron por aquel entonces?

Sofía: No soy muy fan de los cartoons, y como comencé a ver cable por el anime más que por los cartoons, creo que no tengo ninguno de especial agrado. Crecí con CCS, Dragon Ball Z, Supercampeones, Saint Seiya, Sailor Moon, Candy, casi todos los animes de fines de los noventa. Todos me fascinaron, pero CCS se volvió una pasión porque no me perdía un solo capítulo y, en el 2000, comencé a usar internet solo para conocer más sobre esa serie. Había un foro llamado animekai.com que aparecía al final del opening de CCS y Digimon. Entré y conocí el mundo otaku realmente. Incluso logré ser moderadora de CCS en ese foro internacional, que luego se llamó Pikaflash. Era tan loca que mi nick era “sofiacardcaptors”. Gracias a ese foro conocí a amigos de toda la vida, que aún frecuento. También comencé a escribir fanfics.

Sugoi: En el momento en que Perú se estabilizó económicamente, en los primeros años del 2000, los que éramos niños pudimos gozar de los primeros productos oficiales que traían de manera masiva al Perú, como los muñecos de Pókemon y Digimon, o los Beyblade, cosa que en la década de los ochenta y los noventa era impensable. ¿Por esta época iniciaste tu colección de Cardcaptor Sakura? ¿Cuál fue el primer merchandising que adquiriste?

Sofía: Los primeros fueron regalos evidentemente (tenía 12-13 años). Realmente casi todo lo que tenía en esa época era pirata. Lo único licenciado que adquirí a esa edad fueron los VHS que difundió La República (solo venían 3 capítulos por VHS) y los fólderes Vinifan. Tengo aún varios rotos, que no he incluido en mi inventario; así como un póster de recuerdo con el anuncio de los fólderes. Este último probable no lo tengan muchos fans. Mis primeros productos oficiales fueron los mangas de CCS en español (editorial Glénat). Por la época, compraba de uno en uno.

Sugoi: Muchos de los que aceptábamos abiertamente nuestro gusto por el anime en el colegio y llevábamos con orgullo algún producto relacionado a los animes corríamos el riesgo de ser excluidos por no ir “con la corriente”. Por fortaleza personal o por la presencia de amigos con los cuales compartíamos ese gusto, a veces podíamos enfrentar o ignorar lo que decían y creían los demás. En tu caso, ¿qué influyó para que siguieras firmemente con tu gusto por el anime?

Sofía: A mí me hacían bullying por otras cosas (risas). En mi salón, más del 50% era otaku ‘dentro del clóset’. Sí les gustaba todo ese mundo y no discriminaban por ello. Yo no tenía cable, pero la casa de una amiga era el punto de reunión para ver anime en Cartoon Network. Luego mi casa fue el punto para usar internet abiertamente. Y si no fueron tan apasionados era porque se gastaban el dinero en comida y videojuegos (risas). Yo me “endeudé” con mi hermana menor para inscribirme a Sugoi. Aún tengo las revistas donde aparece Sakura de portada 🙂

Sugoi: Hemos visto en los últimos años un crecimiento en las importaciones de figuras. Basta ver la evolución que sufrieron las tiendas de Arenales, las cuales hoy en día se dedican, en su mayoría, a la venta de muñecos y objetos de colección originales. ¿Qué opinas del mercado de coleccionistas en el Perú? ¿Por qué crees ha crecido aceleradamente en los últimos diez años?

Sofía: Es la demanda, en primer lugar. Los fanáticos ya tienen poder adquisitivo para invertir en productos originales, y éstos llaman su atención.

Sugoi: En tu caso, ¿dónde sueles adquirir los productos originales de Cardcaptor Sakura? ¿Crees que el mercado peruano está preparado para cumplir con las demandas de los coleccionistas?

Sofía: Amazon.com ha sido básico, igual eBay.com, NipponYasan, Ami Ami, y una tienda chiquita pero con curiosidades es Rainbowholic Shop. También he viajado a México donde acudí a eventos en los cuales encontraba algunas cosas que no se comercializan frecuentemente por acá. México es la cuna de los otakus en América Latina por el doblaje, la cercanía, etc. Era una forma de ahorrarme algo del shipping también. Además, frecuentemente recurro a mi tienda favorita Hiruma Planet Store (Surco) para importar productos de Japón. El 90% de ítems es de Japón.

El mercado peruano tiene aún mucho más por dar, pero las tiendas también tienen grandes dificultades. El costo puede elevar entre 50% y 80%. Un tratado de libre comercio que incluya estos temas podría ayudar.

Sugoi: Desde el 2010 se han organizado diversos eventos sobre anime, cómics y videojuegos, rubros que, hasta hace unos años, se creía no poseían consumidores potenciales. En el caso específico de las ferias y eventos de anime, ¿crees que tienen un papel importante en la popularización y en la distribución de mercancías? ¿Crees que basta la comercialización a pequeña escala, o es necesario el surgimiento en Perú de grandes empresas dedicadas a la importación de estos productos?

Sofía: Creo que sí aportan mucho a visibilizar y estabilizar el mercado. Antes se realizaban entre 3 o 4 eventos al año y ahora esa misma cifra se eleva al mes. Es decir, la demanda y oferta se responden. Creo que debería haber inversión de empresas grandes en el país, en todo caso. Eso podría servir de ejemplo a las compañías locales.

Sugoi: Finalmente, ¿qué otros géneros sueles ver o qué títulos recomendarías a los lectores?

Sofía: Soy mucho de shojo y shonen. De las series que se emiten ahora, por ejemplo, estoy viendo Dragon Ball Super, Masamune kun, Fuuka, Naruto Shippuden y Gintama. Pero añadiré algunos títulos más próximamente. Uso Crunchyroll para verlos.

Sugoi: Muchas gracias, y de parte del equipo de Proyecto Sugoi, esperamos sigan los éxitos.