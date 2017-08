“Lovely Maid Café Comeback!”: una entrevista a sus integrantes

Muchos fanáticos del anime y manga estamos familiarizados con la imagen de las “maids”. Hemos visto innumerables veces a nuestros personajes favoritos vestidos en algún episodio con el tradicional traje de mucama. Es a partir del año 2000 que aparecen en Japón los primeros “Maid Cafés”, y a mediados del 2006 es que empiezan a popularizarse a nivel mundial. Si bien esta imagen parece lejana, han surgido en nuestro país varios locales. Es por ello que el día de hoy vamos a entrevistar a Gabu y a Susan, integrantes del grupo Lovely Maid Café, el cual tuvo su primer evento en el año 2011, y hoy se reúnen en el evento “Lovely Maid Café Comeback!”, el cual se realizará el domingo 6 de agosto.

Sugoi: Muy buenos días. Antes que nada, me gustaría que nos comenten cómo nace el grupo y de dónde surge el nombre. ¿Qué las caracteriza?

Lovely Maid Café: Hola a todos, somos Lovely Maid Café, grupo que nace en el 2011 como una propuesta de calidad para el pequeño mercado de Maid Cafés en Lima, el cual surge a finales del 2010. En aquel momento algunos grupos se animaron a hacer eventos con temática Maid. Lastimosamente en ese momento, el enfoque no era el adecuado y la propuesta, muy improvisada, así que quisimos poder ofrecer algo diferente, más apegado al concepto de un verdadero maid café japonés, elaborado con cariño y cuidado para el público en general. Nuestro nombre viene de la marca que generó el café: Lovely Boutique, la misma que cuenta con una tienda en el Centro Comercial Arenales.

Sugoi: Para quienes no conocen al grupo, me gustaría que introduzcan a sus integrantes. ¿Cómo se llaman y de dónde nace el gusto por realizar maid cosplay?

Hola a todos, me llamo Susan Escalante. El gusto por ser maid nació porque sabía que podía permitirme conocer más y aprender sobre las actividades de la cultura japonesa. En mi caso, al igual que muchos, no he podido viajar a Japón, por lo que al conocer de Lovely Maid Café me alegró la oportunidad de conocer y vivir de esta experiencia, la cual disfruto mucho de poder compartirla con todos los asistentes de nuestros eventos.

¡Hola! Mi nombre es Gabriela Hoyos, pero en Lovely Maid Café me conocen como Gabu. En mi caso, el interés de ser Maid nació al ver un anime basado en la cultura Maid que me pareció muy curioso y divertido. Tras ello, una amiga me llevó a un “café temático” que resultó ser “Lovely Maid Cafe” y a pesar de no ser tan grande en ese momento (era su segundo evento), ¡me encantó!, tanto así que pensé en algún momento experimentar en el servicio Maid. Posteriomente se me dio la oportunidad de integrar el equipo y estoy muy feliz de ser parte de Lovely Maid Café.