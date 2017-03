Historia del yaoi – ¡Lo que toda fujoshi y fundashi debe saber!

El yaoi es un género del manga y el anime, abreviatura de Yama-nashi Ochi-nashi Imi-nashi (sin clímax, sin resolución, sin sentido). También conocido como Boys’ love o BL, es un término que engloba las historias de amor entre dos chicos.

Los primeros ejemplares del yaoi aparecieron a inicios de los años 70, cuando las mujeres comienzan a introducirse profesionalmente en el mundo del manga. Un grupo llamado El grupo de las magníficas del 24 (creadoras del manga shoujo, llamadas así por haber nacido en el año 24 de la era Showa, más o menos en el año 1949) empieza a poner en sus mangas un tipo de heroína más profesional y activa. Sin embargo, aún existían temas que no se podían tratar con una protagonista femenina, por lo que Las magníficas del 24 decidieron, para tratar los temas más complejos, utilizar chicos jóvenes que se enamoraban de otros chicos.

Moto Hagio fue la primera en tratar el tema con Juichigatsu Gimunajiumo, un relato corto de 1971. Luego vino Tooma no Shinzo (El corazón de Thomas), primera historia larga de la autora (1975) que narraba el amor entre dos chicos en un internado alemán. Se le considera el inicio del género. Luego vino Kaze to ki no uta (La canción del viento y de los árboles, 1976) de Keiko Takemiya, la primera gran historia de amor homosexual del manga japonés y el primer manga donde aparecieron dos chicos juntos en la cama. Ninguna de las dos es una obra ligera. Ambas tratan historias complicadas, dramáticas y trágicas.

Lo que hoy se conoce como yaoi tuvo su origen en el mundo de los dojinshis (fanzines) en los años 80. Empezaron como parodias de las series de éxito, en las que las autoras convertían en parejas a los protagonistas masculinos.

Juné fue la primera revista específicamente yaoi que existió, hasta el punto que casi ha dado nombre al género en Japón, y apareció a principios de los 80. Sin embargo, el gran boom de revistas y editoriales yaoi no se produjo hasta principios de los 90. Estas nuevas publicaciones se nutrieron con autoras salidas del mundo de los dojinshis, muchas de las cuales saltaron a la profesionalidad muy rápido, quizás demasiado. Aún hoy, varias de ellas siguen publicando dojinshis.



Terminología

• Seme: es el chico que acostumbra a tomar el rol de activo o dominante en la relación.

– Hetare seme: es torpe, desubicado y no tan agresivo. No lleva el mando en la relación, pero no deja su papel como seme.

– Kichiku seme: es de carácter sumamente frío, y puede ser muy cruel con el uke.

– Wanko seme: no importa cuán cruel sea el uke con él, éste siempre estará enamorado de él.

• Uke: es el chico que juega el rol de pasivo o sumiso en la relación.

– Ko-akuma uke: este uke sabe que es atractivo y utiliza su apariencia para manipular al seme.

– Tsundere uke: uno de los tipos más comunes. Este uke suele ser hostil y frío hacia el seme, aunque está enamorado de él.

– Osoi uke: en este caso, el uke es el que lleva el mando de la relación, e incluso es capaz de ser el activo en una relación sexual sin dejar de ser uke.

– Sasoi uke: el uke que seduce o invita al seme a la acción.

– Sou uke: término generalmente utilizado para los dōjinshi. No importa con quién sea emparejado, el personaje siempre resulta ser el pasivo.

– Oyaji-uke: persona madura que ocupa el papel de pasivo.

– Homoyuri: una pareja donde los dos parecen uke.

• Suke: es el chico que puede desempeñar tanto el rol de pasivo como el de activo en la relación.

Fujoshi: literalmente “chica podrida”, es la forma en que se le llama a las chicas fans del yaoi.

Fudanshi: literalmente “chico podrido”, es la forma en que se le llama a los chicos fans del yaoi.



Subgéneros

Yaoi: Género del anime sobre relaciones homosexuales, donde la trama es el romance de la pareja, cómo se conocieron, cómo comenzaron a salir o los problemas que hay entre ellos.

Shōnen-ai: su significado es “amor entre chicos”, ya que “shōnen” es “jovencito” y “ai” es amor. Posee como temática principal las relaciones románticas entre hombres, sin contenido sexual explícito.

Lemon (Hard): se toma como el yaoi con escenas muy explícitas de sexo gráfico.

Bara: publicaciones ilustradas, mangas y animes homoeróticos masculinos. El bara se considera un subgénero gay del hentai (historias de sexo explícito), generalmente creado por y para varones homosexuales.

Shotacon: subgénero en donde personajes masculinos púberes o prepúberes son representados de manera erótica o sugestiva.

Oyaji: subgénero del yaoi que consiste en el amor de una persona adulta y un joven.