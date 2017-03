Historia del yuri – ¡Lo que todo taeko debe saber!

En 1976, Itō Bungaku, editor de la revista Barazoku (La tribu de la rosa, una popular revista de temática yaoi), comenzó a emplear el término yuri (“lirio” en japonés) para referirse en las páginas de su columna de opinión (denominada Yurizoku no heya, “la habitación de la tribu del lirio”) a las lectoras de obras en las que se narraban relaciones románticas entre mujeres.

El término quedó con el tiempo recortado de “yurizoku” a “yuri”, que tenía mayor aceptación entre los aficionados y los propios profesionales. Sin embargo, la denominación de GL (Girl’s Love, amor de chicas) ha venido ganando mucha aceptación.



A comienzos de los años 70, la temática yuri comenzó a florecer en las obras que aparecían en las revistas shoujo. Las historias que solían representarse en aquellos mangas pioneros eran amores imposibles que casi siempre acababan en tragedia, entre una mujer más madura y sofisticada, y otra más jovial e inexperta (diferencia expresada ya fuera en edad real o en simple apariencia y carácter). En otros casos, estas historias presentaban a uno de los personajes comportándose directamente como un varón.

Los temas que trata el yuri tienen sus raíces en la literatura lésbica japonesa de comienzos del siglo veinte, con piezas como Yaneura no Nishojo (1919), de Nobuko Yoshiya. Pero el primer manga en presentar una relación romántica entre mujeres fue Shiroi Heya no Futari (1971), creado por Ryoko Yamagishi, quien abordó el tema con el habitual espíritu trágico tan común en la época. También tuvo una notable influencia de la imagen andrógina característica de las estrellas del teatro Takarazuka, que se vio reflejada en numerosas obras que representaban a personajes femeninos de aspecto masculino. Por ejemplo, la protagonista de La Rosa de Versalles (1972), de Riyoko Ikeda, autora también del gran clásico del yuri Oniisama E… (1973) y de Claudine (1978).



A principios de los 90, los estereotipos de dos décadas atrás empezaron a dejarse de lado. Obras como Jukkai me no Jukkai (1992), de Wakuni Akisato, se apartan ya de la tendencia trágica tradicional, mientras la popularísima Sailor Moon (también de 1992) se “atrevió” a mostrar con total normalidad a dos de sus personajes más destacados durante la tercera temporada (Haruka y Michiru) como una pareja estable de dos chicas enamoradas.



En 2003, la primera revista manga exclusivamente dedicada al yuri fue lanzada bajo el nombre de Yuri Shimai, seguida por Comic Yuri Hime, lanzada después de que Shimai fuera descontinuada en 2004.

Terminología

Tachi: se refiere a la mujer la activa o dominante en la relación. Puede llegar a tener un aspecto masculino o andrógino.

Neko: se refiere a la mujer pasiva o sumisa en la relación.

Teko: mujer que puede ser tanto activa como pasiva.

Taeko: nombre con que se conoce a los fans del yuri.

Subgéneros

Yuri: es el amor entre dos mujeres. Puede centrarse tanto en los aspectos emocionales como en los aspectos sexuales de la relación.

Shōjo-ai: amor entre chicas. Es un término análogo a Shōnen-ai (amor entre hombres), adoptado por los fans occidentales para referirse a una relación entre chicas en la cual es más fuerte el elemento romántico que el sexual. Más específicamente, cuando no hay escenas de sexo explícito.

Yuri fake: uno de los términos que se usa en series donde existe una especie de “yuri falso”. Se pueden dar dos situaciones en este caso: que los hombres usen vestidos de mujer y se enamoren de alguna chica, o que los personajes femeninos simulen una situación yuri (lésbica).

Futanari: término para referirse a personas hermafroditas, aunque a veces entra en el terreno del yuri, como en el caso de Stainless Night.

Lestai / H-yuri: también llamado hentai yuri, en el que las escenas son más explícitas en cuanto a la relación de las chicas. Ejemplos claros son Love and Sex o Maka Maka.