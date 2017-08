LOLLIPOP PARTY X: AMIGOS, FIESTA, MÚSICA, POGO Y MUCHO, PERO MUCHO ANIME…

Fue todo esto y más lo que vivimos el pasado sábado 5 de agosto en el Lollipop Party X en su 5to año consecutivo, realizado en el Coliseo Deportivo del A.T.M.T.C, a unas pocas cuadras de la Plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima (si, en el centro de Lima y cerca de todos lados).

Una Noche de pura energía, baile, luces, colores, cosplayers, coreografías de Idols, productos de anime, merchandising y música, ¡Oh sí!, mucha, demasiada y potente música, diversión asegurada hasta el amanecer con los infaltables amigos de siempre o simplemente el momento adecuado para hacer nuevas amistades.

Simplemente imagínense poder cantar a todo pulmón la letra de tu serie anime favorita, poder bailar las coreografías que más te sepas entre amigos, o simplemente dejarte llevar por el frenético What’s up people?! De Maximum the Hormone, segundo opening de la serie Death Note por citar un ejemplo.

La Fiesta inició desde las 9:00 pm, donde al ingresar nos dieron a elegir entre 4 modelos distintos de llaveros promocionales. Esta vez nos daba la bienvenida nuestra bella y carismática Sagiri Izumi, dela serie Eromanga Sensei en unos bellos artes plasmados en nuestra entrada.

Durante la fiesta también encontramos stands de venta de polos, peluches, pines, posters, sombreros y las infaltables mascarillas japonesas (con muy buenos diseños). También stands de comida, para las respectivas paradas para recuperar el KI gastado durante en el pogo.

En esta edición del Lollipop Party X en su 5to año consecutivo, pudimos disfrutar de la música de las series y películas anime más reconocidas de esta última temporada, así como las canciones infaltables de siempre, proyectadas en dos pantallas, y en simultáneo y con buen sonido (openings y endings de series o películas como: Naruto, One Piece, Full metal Alchemist, Death Note, Katekyo Hitman Reborn, Sword art Online Kimi No Na wa, entre otras). Y para complementar este ambiente fiestero, sistemas de luces inteligentes, así como lasers, los cuales sumados a la música invitaron a todos a unirse al baile. Tanto conocidos como desconocidos corrieron a reunirse al centro de la pista y vivir la pasión que todos compartimos por el anime. Mención especial al Versus de DJ, que sí estuvo espectacular.

El bloque Idol nos hizo correr inmediatamente a reunirnos para poder deleitarnos con cada una de las coreografías presentadas. Verdaderamente los jóvenes pusieron muchas ganas a cada uno de los bailes, se pudo notar las largas horas de práctica, así como el detalle en las caracterizaciones y vestimentas. Sinceramente hubo de todo y para todos durante este bloque.

Cuando llego el karaoke, simplemente muchos quedamos boqui abiertos con unas presentaciones increíbles y llenas de energía, openings y endings de series como Inuyasha, Digimon, Captain Tsubasa y hasta Berusaiyu no Bara, durante cada presentación verdaderamente se pudo notar el amor por la serie que interpretaba cada participante, algunas llenas de emoción y otras con buen ritmo.

La presentación de los Cosplayers no podía faltar, en el evento hubo oportunidad para todos, en mostrar su arte, admiración y hasta devoción por algunos de los personajes del mundo del anime, Videojuegos y hasta películas.

Durante la pasarela de cosplay nos deleitamos con no solo buenos trajes sino también caracterizaciones. Personajes como Caitlyn de League of Legends, Shana de Shakugan no Shana, Sakura Kinomoto, Ichigo Kurosaki, Bulma, Morigan Aensland, Miku Hatsune, Finn The Human, Wolverine y hasta el Mítico Rey Espartano Leónidas, quien vino en representación de sus 300 soldados y contra el frio de Lima se presentó en la pasarela.

Entre presentación y presentación lo organizadores estimularon nuestros ojos y oídos con una serie de AMV (Anime Music Video) de lo más impactantes y llenos de emoción, nostalgia, alegría, tristeza… Simplemente una caricia al kokoro de todos los asistentes.

Para terminar la fiesta, la cual incluyo el Versus de Dj entre DJ MAKU y DJ TONY, los cuales descargaron todo su arsenal en mezclas de series como Tengen Toppa Gurren Lagan, Boruto, Death Note, Eromanga Sensei, One Punch man, Blood+, Aho Girl, Parasyte, SAO, y muchos más. Este Versus si fue muy emotivo, podríamos decir que a mi humilde parecer fue un rotundo empate de genios.

Cabe resaltar que como iniciativa de los organizadores dele evento se incluyó un pequeño tributo a Linkin Park durante la fiesta.