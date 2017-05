ONE OK ROCK, LA BANDA JAPONESA MÁS POPULAR EN LA ACTUALIDAD, LLEGA A LIMA

El concierto se realizará el 27 de Setiembre en Barranco Arena. Pre-venta de entradas para clientes Interbank desde el 20 de mayo y venta general desde el 22 de mayo en Teleticket de Wong y Metro.

ONE OK ROCK, una de las bandas japonesas más populares de todos los tiempos, llega a Lima como parte de su gira “AMBITIONS” el 27 de Setiembre para presentarse en Barranco Arena (Catalino Miranda 154, Barranco)

Formada por Taka (vocalista), Toru (guitarrista), Tomoya (baterista) y Ryota (bajista), es una de las bandas de rock más queridas de Japón, pero, además, sus emocionantes shows cargados de energía los hicieron ganar fama en todo el mundo.

Con ocho albumes en su haber, One OK Rock ha roto records de ventas en Japón, con más de 250,000 copias vendidas a una semana del lanzamiento de su último disco, así como records de asistencias a sus conciertos, llevando a más de 110,000 asistentes en 2 shows como se puede apreciar en el video de su sencillo “Taking Off”.

Su último trabajo, AMBITIONS, tiene como tema principal la esperanza, cumplir sueños y el esfuerzo que eso trae. Es considerado como uno de los discos más importantes de su carrera pues los consolida en el mercado anglo y el cual les ha permitido ser escogidos como una de las bandas soporte para la gira estadounidense de Linkin Park

ONE OK ROCK, llega a Lima gracias a Move Concerts Perú, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región y encargada de conciertos como Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Metallica, 5 Seconds of Summer, entre otros.

Las entradas para este esperado concierto se venderán en Teleticket de Wong y Metro. Habrá una preventa exclusiva con tarjetas Interbank el 20 y 21 de Mayo y la venta general iniciará el 22 de Mayo. Las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

La banda de Rock alternativo más grande de Asia en concierto:

¡ONE OK ROCK en Lima!

Precios:

Campo A: s/ 250

Campo B: s/ 125

Mezzanine: s/ 100

Pre-venta para clientes Interbank 20 y 21 de Mayo

25% de descuento con tarjetas Interbank

Ya lo saben, la pre-venta termina hoy 21 de mayo así que aprovechen que tendrán el 25% de descuento con tarjetas interbank.