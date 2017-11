Poke Raymi 2017

El día 14 de octubre el staff de Proyecto Sugoi pudimos asistir al Poke Raymi, evento realizado en la asociación Guadalupana.

El evento como su nombre lo dice, fue un festival dedicado enteramente a la franquicia Pokémon, por dos días enteros los asistentes pudieron participar en una serie de eventos tales como concursos de karaoke, baile, pasarela cosplay y una serie de charlas no solo de Pokémon sino de cultura japonesa en general. Además mención especial fue el evento principal que era el torneo de Pokémon DS que además de ser oficial fue trasmitido en vivo por internet.

El evento contó con todo lo mencionado de manera simultánea, pues el local contaba con varios ambientes. Pero eso no fue todo, sino que también hubo concursos de Poke Bingo y trivias. La razón de la buena organización del evento se debe sin duda a la experiencia, pues ya son varias las ediciones de este festival en Lima, por si esto fuera poco, el evento tenía además innumerables puestos de venta de mercadería casi en su totalidad de Pokémon, la mercadería que se vendía era variadísima, y da gusto que los que estaban trabajando en los puestos supieran muy bien su trabajo, pues respondían todas las preguntas que uno les hacía sobre su mercadería, que no solo era original, sino también algunas cosas confeccionadas por ellos mismos con gran esmero. En el Poke Raymi, se dieron cita comunidades de aficionados a Pokémon que tenían también sus puestos donde promocionaban sus actividades y trataban de conseguir que más gente se les uniera. Como mencionamos antes, “sabes que un evento estuvo bueno si al final no pudiste fotografiar a todos los cosplayers”, y en el Raimi también se dio eso, una infinidad de chicos y chicas hicieron cosplay de pokemons y personajes de toda época de esta franquicia que tiene ya décadas de existencia. No sólo adultos y Adolescentes se dejaron ver en el evento sino también niños pequeños que quedaban fascinados con todo lo que podían ver ese día. Con mucho gusto este redactor pudo oír a un niño decirle a su familiar, al término de la pasarela cosplay al final del evento “fue el mejor día de mi vida”.

Pudimos platicar con María Clara Lopes Miembro del staff y animadora del Poke Raymi y nos dejo estas palabras:

Nosotros pertenecemos a Caldford Producciones. Tenemos el Poke Raymi desde el 2014, lamentablemente tuvimos que dejarlo un par de años pero hemos vuelto con fuerza y más proyectos, con más ganas de hacer conocer a los fans de Pokémon mucho más de esta tendencia , en especial ahora con Pokémon GO. La finalidad del Poke Raymi es reunir a todos los fans peruanos sean grandes o chicos, en realidad la edad no importa ya que a todos nos gusta Pokémon

Sugoi:

– ¿Qué nos pueden decir del evento del día de hoy?

Maria Clara L.

– “No solamente es difundirlo haciendo un evento que produzca “económicamente” no es nuestra finalidad realmente, sino que las personas que vengan se la pasen bien y tengan cosas de que hacer durante todo el día. Reunimos a varias asociaciones o mini grupos que realizan actividades durante todo el día, por ejemplo tenemos el torneo que se realiza aquí donde tenemos a competidores peruanos que tienen la oportunidad de participar en campeonatos mundiales “

Sugoi:

– Un mensaje para los lectores de Proyecto Sugoi

Maria Clara L.

– “Muchas gracias proyecto Sugoi por venir, invitamos a todas las personas que les guste Pokémon de verdad, ¡no se van a arrepentir!”