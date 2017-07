Festival Sinfonízate [Galería de imágenes]

El día de ayer, sábado 15 de julio del 2017, nos dimos una vuelta por “Sinfonízate”, el primer festival sinfónico realizado en Lima que reunió a varios artistas para interpretar piezas musicales basadas en la banda sonora de animes y videojuegos.

Desde antes de las 3:00 P.M., hora en la que se abrieron las puertas del recinto, ya se podía apreciar una cola en las afueras del teatro auditorio del Parque de la Amistad de Surco, lugar escogido para el evento. Tras recibir el sello que comprobaba la compra de la entrada, los asistentes ingresaron al local, que poco a poco se iba llenando. A las 3:15 las luces se apagaron y dejaron sólo visible el escenario con una pantalla de fondo, la misma en la que se proyectarían videos que servirían de complemento. La presentadora, la videoblogger GG Rizi, dio la bienvenida al público y no tardó en presentar al primer artista: el concierto inició con el pianista Edison Adrián, quien cuenta ya con varios años de experiencia en la interpretación y el arreglo en este tipo de música desde su participación en el conjunto orquestal “Animatissimo”. “Orange” y “Kirameki”, primer y segundo ED respectivamente de la serie de TV “Shigatsu wa Kimi no Uso”, fueron los primeros dos temas que sonaron, para lo cual contó con ayuda vocal, una de las cuales fue la de Rosita Céspedes, conocida en el mundo de la afición por sus dotes para el canto y la práctica del cosplay. El recital continúo con los siguientes arreglos musicales:

Un “medley”, mezcla de música, de la serie de TV “Saint Seiya”.

“The Hero”, OP de la serie de TV “One Punch Man”.

“Skyrim Morrowind” del videojuego “Elder Scrolls V”.

“Guren no Yumiya” y “Jiyuu no Tsubasa”, OP 1 y 2 respectivamente de la serie de TV “Shingeki no Kyojin”.

“Monlight Densetsu” de la serie de TV “Sailor Moon”.

“This Game”, OP de la serie “No Game No Life”.

“Ashita ga Suki”, ED de la teleserie “Candy”.

Luego de un pequeño receso, se anunció la llegada al escenario de parte de la orquesta “Animatissimo”. Gabriel Vizcarra, director fundador de la agrupación e intérprete de viola, informó que en esta ocasión se presentarían en forma de sexteto; lo acompañaban Oscar Cavero (piano), Sini Rueda (flauta), Jorge Breña (violín), Sergio Rabanal (violín), y Diego García (cello). “Animatissimo” es la primera orquesta peruana en ofrecer conciertos de composiciones y arreglos hechos con base en los soundtracks de anime y videojuegos. Desde su formación en el 2010 por una iniciativa de Vizcarra al querer combinar sus aficiones con su pasión por la música, su meta ha sido acercar a los jóvenes aficionados o interesados en estos productos de la cultura popular a la música sinfónica, a la vez que demostrar que hay buen arte en ellos. Las composiciones interpretadas fueron:

“Studio Ghibli Suite”, una mezcla de varias pistas de las películas del estudio.

“Fantástica aventura”, versión del OP de la teleserie “Dragon Ball”.

“Pegasus Fantasy”, OP de la teleserie “Saint Seiya”.

“Binkusu no Sake”, pieza musical incidental de la teleserie “One Piece”.

“Eros”, instrumental incidental de la teleserie “Yuri!!! on Ice”.

Mezclas musicales de los videojuegos “Undertale”, “Super Mario Galaxy”, “Final Fantasy XV”, “World of Warcraft”, y “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Por su longitud, la participación de “Animatissimo” se dividió en dos secciones, separadas por un receso. Cerca de las 6:30, hizo su aparición la popular y talentosa cantante Berioska Leyva y, para no desentonar, vino acompañada de tres músicos. Durante la hora que duró su presentación, interpretó:

“Unravel”, OP de la serie de TV “Tokyo Ghoul”.

“Melodies of Life” y “Suteki Da Ne”, pertenecientes a la franquicia de videojuegos “Final Fantasy”.

“Zankoku na Tenshi no These”, OP de la serie de TV “Shin Seiki Evangelion”.

“Sayonara”, ED de la teleserie “Saikano”.

“Makenai Ai ga Kitto Aru” del videojuego “Megaman X4”.

“Mi corazón encantado”, versión del primer ED de la serie “Dragon Ball GT”.

“Blue Bird”, OP 3 de la teleserie “Naruto Shippuden”.

“The Real Folk Blues”, ED de la teleserie “Cowboy Bebop”.

“Atrápalos ya”, versión del ED de la teleserie “Pokemon”.

Luego de recibir los aplausos del público, la organización agradeció a todos los que hicieron posible que el evento se llevara a cabo y se procedió a la firma de autógrafos. En una mesa ubicada cerca a la salida del auditorio, se ubicaron Edison Adrián, Berioska y los integrantes de “Animatissimo”, quienes compartieron algunas palabras con el público que hizo cola para conocerlos de cerca: entre niños, adolescentes y adultos que, tal vez después de esta experiencia, se sientan motivados a conocer un poco más de música de cámara, o en darse la oportunidad de ver aquella serie de animación japonesa o probar aquel juego. El buen arte siempre nos abre nuevas puertas.

A continuación, un álbum con diversos momentos del festival de música:

This slideshow requires JavaScript.