Studio Ghibli inspira un nuevo parque temático en Japón.

No cabe duda que el anime ha influenciado a Japón en varios campos. Desde la creación de un Gundam a escala real hasta la construcción de un tren bala inspirado en el anime Evangelion. Esta vez, el Studio Ghibli inspiró la construcción de un nuevo parque temático en el país asiático que abrirá sus puertas en el 2020.

Este complejo, que será construido en Nagoya, tendrá como nombre “Ghibli Park”, el cual tendrá una extensión de 200 hectáreas y será levantado en el mismo lugar donde se llevó acabo la Exposición Internacional de Achi del 2005 de Japón, expuso hoy, Hideaki Omura, gobernador de esta prefectura.

“Los filmes de Studio Ghibli siempre se han caracterizado por el amor hacia todos los seres vivos y hacia nuestro planeta, y es un mensaje que nos gustaría transmitir a las futuras generaciones”, señaló Omura en declaraciones recogidas por la agencia local Kyodo.

La noticia se ha dado a conocer después de que se conociese que el fundador, Hayao Miyazaki, comenzara a dirigir su duodécimo largometraje, el cual, empleará tecnología digital, película que comenzará a trabajar a partir del próximo mes de octubre.

El Studio Ghibli fue creado en junio de 1985 de la mano de dos grandes directores: Hayao Miyazaki e Isao Takahata, los cuales buscaban una forma diferente de entender la animación. Entre sus obras se encuentran: Hotaru no Haka -1988- (La Tumba de las Luciernagas), Tonari no Totoro -1988- (Mi vecino Totoro), Mononoke Hime -1997- (La princesa Mononoke) y Sen to Chihiro no kamikakushi -2001- (El viaje de Chihiro), la cual obtuvo un premio Oscar de la academia, siendo la única película anime en obtenerlo.