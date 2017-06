Un restaurante en el cual nunca sabrás que comerás.

“Quizás no recibas la comida que has pedido”, es lo que se leía en la entrada de The Restaurant of Order Mistakes –El restaurante de los pedidos erróneos- ubicado en el distrito de Toyosu, Japón. Y esto se debe a una particularidad: los camareros sufren de Alzheimer o de demencia senil.

Este establecimiento, el cual se estrenó con un formato pop-up de 2 al 4 de junio, buscaba la manera de sensibilizar a la ciudadanía acerca de las personas que padecen esta enfermedad y a su vez, ayudarlos a que sean miembros activos en su sociedad y se puedan integrar en el mercado laboral.

Tras haber pasado de manera exitosa el período de prueba, uno de los gerentes del restaurante se encuentra planeando otro evento similar a este en setiembre para el Día Mundial del Alzheimer, el cual se conmemora el 21 del mencionado mes.

En el año 2014, un estudio arrojó que Japón enfrenta cada año la desaparición de 10 mil ancianos que padecen de esta enfermedad. Muchos de ellos no cuentan con acceso a residencias dedicadas al cuidado de ancianos o no cuentan con la ayuda suficiente en sus hogares, como el caso de Asayo, una madre de 87 años quien fue diagnosticada con demencia. Fue encontrada vagando por las calles del centro financiero de Osaka. Su hija, Akiko, cansada de tantos golpes y mordeduras por parte de su progenitora, quien no recordaba absolutamente nada, decidió abrir las puertas de su casa argumentando cansancio y que su madre se había convertido en un monstruo.