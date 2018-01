‘Yu Yu Hakusho’ tendra un nuevo especial de anime este 2018

Para celebrar su 25º Aniversario, se lanzará un box Yu Yu Hakusho con una gran novedad, un nuevo especial de anime.

Según lo observado por @YourAnimeGuy en Twitter, los Box conmemorativos contarán con algún tipo de OVA o animación corta incluida con el lanzamiento del set 25th Anniversay Blu-ray box. Para celebrar esto, hay un arte que representa a los personajes principales de la serie en disfraces más elegantes de los que los fanáticos alguna vez hayan visto.

Contenido del box

Yu Yu Hakusho 25th anniversary bluray

box 1: Spirit Detective arc & 2 movies

Box 2: Dark Tournament

Box 3: Chapter Black

Box 4: Three Kings & all-new OVA

El lanzamiento de estas box sera posiblemente para finales de Octubre de este año 2018.

Yu Yu Hakusho gets new animation included in the 25th anniversary blu ray pic.twitter.com/drQYieDjDb

— Your Anime Guy (@YourAnimeGuy) December 16, 2017